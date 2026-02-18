Средняя цена дизтоплива в России за неделю снизилась

https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867623049.html

Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 9 по 16 февраля снизилась на 0,01%, или на 1 копейку, до 77,34 рубля за литр - впервые с середины

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Средняя розничная цена дизельного топлива в России за неделю с 9 по 16 февраля снизилась на 0,01%, или на 1 копейку, до 77,34 рубля за литр - впервые с середины августа прошлого года, свидетельствуют данные Росстата. Средняя цена дизтоплива последний раз снижалась на 0,07% на неделе с 11 по 18 августа 2025 года. Тогда цена потеряла 5 копеек и составляла в среднем по стране 71,45 рубля за литр. Стоимость бензина в среднем в России за прошедшую отчетную неделю выросла на 0,1%, до 65,85 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подорожал в среднем на 0,1%, до 62,31 рубля за литр, Аи-95 - на 0,09%, до 67,75 рубля. Литр марки Аи-98 вырос в цене тоже на 0,1% - до 91,35 рубля. Общая инфляция в стране с 10 по 16 февраля составила 0,12%. За отчетный период рост цен на бензин был зафиксирован в 52 субъектах РФ, более всего в республике Коми (+2,3%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 9 субъектах, более всего в Чеченской Республике (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,1%.

