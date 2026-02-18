https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867624183.html
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области
Правительство России распорядилось предоставить "Амурмеди", структуре "Ареала" (ранее Highland Gold, "Хайлэнд Голд") участок недр в Амурской области для... | 18.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось предоставить "Амурмеди", структуре "Ареала" (ранее Highland Gold, "Хайлэнд Голд") участок недр в Амурской области для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра, следует из соответствующего распоряжения кабмина. "В соответствии с абзацем третьим пункта 1 части первой статьи 10 Закона Российской Федерации "О недрах" предоставить обществу c ограниченной ответственностью "Амурмедь"... право пользования участком недр федерального значения месторождение Иканское, расположенным на территории Амурской области и имеющим координаты согласно приложению, для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра...", - говорится в документе.
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области
Кабмин поручил предоставить "Амурмеди" недра в Амурской области для добычи металлов