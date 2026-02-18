Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области - 18.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260218/ekonomika-867624183.html
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области - 18.02.2026, ПРАЙМ
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области
Правительство России распорядилось предоставить "Амурмеди", структуре "Ареала" (ранее Highland Gold, "Хайлэнд Голд") участок недр в Амурской области для... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T20:48+0300
2026-02-18T20:48+0300
нефть
россия
амурская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/01/828850123_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_a4929f2651b2ec87d759b3c8a6e8c6bf.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось предоставить "Амурмеди", структуре "Ареала" (ранее Highland Gold, "Хайлэнд Голд") участок недр в Амурской области для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра, следует из соответствующего распоряжения кабмина. "В соответствии с абзацем третьим пункта 1 части первой статьи 10 Закона Российской Федерации "О недрах" предоставить обществу c ограниченной ответственностью "Амурмедь"... право пользования участком недр федерального значения месторождение Иканское, расположенным на территории Амурской области и имеющим координаты согласно приложению, для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра...", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20260208/vakansii-867286554.html
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82885/01/828850123_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_51f9e50715ec0de17b839ad437a6b40b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, амурская область
Нефть, РОССИЯ, Амурская область
20:48 18.02.2026
 
"Амурмедь" получит участок недр в Амурской области

Кабмин поручил предоставить "Амурмеди" недра в Амурской области для добычи металлов

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДобыча медной руды
Добыча медной руды - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Добыча медной руды . Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Правительство России распорядилось предоставить "Амурмеди", структуре "Ареала" (ранее Highland Gold, "Хайлэнд Голд") участок недр в Амурской области для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра, следует из соответствующего распоряжения кабмина.
"В соответствии с абзацем третьим пункта 1 части первой статьи 10 Закона Российской Федерации "О недрах" предоставить обществу c ограниченной ответственностью "Амурмедь"... право пользования участком недр федерального значения месторождение Иканское, расположенным на территории Амурской области и имеющим координаты согласно приложению, для разведки и добычи меди, золота, молибдена и серебра...", - говорится в документе.
Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 08.02.2026
В России выросло число вакансий в сфере добычи полезных ископаемых
8 февраля, 08:15
 
НефтьРОССИЯАмурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала