Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
2026-02-18T22:41+0300
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на решение США запретить венесуэльским компаниям любые сделки с нефтью с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. "Если американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество, - то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия". "Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", - добавил он.
