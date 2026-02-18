https://1prime.ru/20260218/ssha-867625615.html

Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков

Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков - 18.02.2026, ПРАЙМ

Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков

Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава... | 18.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-18T22:41+0300

2026-02-18T22:41+0300

2026-02-18T22:41+0300

нефть

россия

сша

иран

сергей лавров

дональд трамп

мид рф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002924_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_2d8fa351b2572cdc52bf3c409645a545.jpg

МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на решение США запретить венесуэльским компаниям любые сделки с нефтью с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. "Если американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество, - то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия". "Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", - добавил он.

https://1prime.ru/20260218/ssha-867625472.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, иран, сергей лавров, дональд трамп, мид рф, мировая экономика