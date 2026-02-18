Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков - 18.02.2026
https://1prime.ru/20260218/ssha-867625615.html
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков - 18.02.2026, ПРАЙМ
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава... | 18.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-18T22:41+0300
2026-02-18T22:41+0300
нефть
россия
сша
иран
сергей лавров
дональд трамп
мид рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82700/29/827002924_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_2d8fa351b2572cdc52bf3c409645a545.jpg
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министр обратил внимание на решение США запретить венесуэльским компаниям любые сделки с нефтью с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы. "Если американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество, - то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия". "Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", - добавил он.
https://1prime.ru/20260218/ssha-867625472.html
сша
иран
нефть, россия, сша, иран, сергей лавров, дональд трамп, мид рф, мировая экономика
Нефть, РОССИЯ, США, ИРАН, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД РФ, Мировая экономика
22:41 18.02.2026
 
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков

Лавров: США пытаются вытеснить Россию с мировых энергетических рынков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 фев - ПРАЙМ. Россия в рабочей группе по экономике попытается понять, как желание США сотрудничать соотносится с попыткой вытеснить РФ с энергетических рынков, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на решение США запретить венесуэльским компаниям любые сделки с нефтью с участием лиц и компаний из России, Ирана, КНДР и Кубы.
"Если американцы искренне говорили нам: давайте урегулируем Украину и мы начнем взаимовыгодное сотрудничество, - то пока они нас пытаются вытеснить с мировых энергетических рынков", - сказал Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия".
"Мы договорились с американскими коллегами, помимо переговоров по военно-политическим вопросам, которые проходят в Женеве в расширенном составе, о создании двусторонней экономической рабочей группы. В рамках этой группы мы все эти вопросы будем обсуждать. Хотим понять, что такое взаимные выгоды в представлении администрации Дональда Трампа", - добавил он.
Вчера, 22:38
 
Нефть, РОССИЯ, США, ИРАН, Сергей Лавров, Дональд Трамп, МИД РФ, Мировая экономика
 
 
