Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста

Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торбьерна Торнквиста в 86%, в рамках этой сделки компания была оценена в 5 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники и собственные подсчеты. В декабре прошлого года Gunvor заявил, что Торнквист уйдет в отставку, а также продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании. Сумма сделки не сообщалась. Это произошло через несколько недель после того, как минфин США заявил, что не выдаст компании лицензию для покупки международных активов "Лукойла". "Основатель Gunvor Торбьерн Торнквист предоставил сотрудникам кредит на сумму более 4 миллиардов долларов для выкупа… Согласно расчетам… Gunvor оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, исходя из доли Торнквиста в компании в 86%", - пишет агентство. Как указывают собеседники агентства, сотрудники компании во главе с новым главой Гэри Педерсеном (Gary Pedersen) будут погашать выделенный кредит в течение 10 лет из годовых дивидендов. Срок погашения в дальнейшем может быть продлен. Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.

