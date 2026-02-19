Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/gunvor-867650503.html
Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста
Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста - 19.02.2026, ПРАЙМ
Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста
Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торбьерна Торнквиста в 86%, в рамках этой сделки компания была оценена в | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T20:04+0300
2026-02-19T20:04+0300
экономика
бизнес
gunvor
минфин сша
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_57a000846e2a72506c05bb77fe1ad60c.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торбьерна Торнквиста в 86%, в рамках этой сделки компания была оценена в 5 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники и собственные подсчеты. В декабре прошлого года Gunvor заявил, что Торнквист уйдет в отставку, а также продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании. Сумма сделки не сообщалась. Это произошло через несколько недель после того, как минфин США заявил, что не выдаст компании лицензию для покупки международных активов "Лукойла". "Основатель Gunvor Торбьерн Торнквист предоставил сотрудникам кредит на сумму более 4 миллиардов долларов для выкупа… Согласно расчетам… Gunvor оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, исходя из доли Торнквиста в компании в 86%", - пишет агентство. Как указывают собеседники агентства, сотрудники компании во главе с новым главой Гэри Педерсеном (Gary Pedersen) будут погашать выделенный кредит в течение 10 лет из годовых дивидендов. Срок погашения в дальнейшем может быть продлен. Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82785/62/827856266_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_b1a1da66eec6852d7660b5de736784f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, gunvor, минфин сша, лукойл
Экономика, Бизнес, Gunvor, Минфин США, Лукойл
20:04 19.02.2026
 
Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торнквиста

Reuters: Gunvor выкупит долю экс-главы компании Торнквиста в 86% за $5 миллиардов

© РИА Новости . Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Менеджмент международного сырьевого трейдера Gunvor выкупит долю бывшего главы компании Торбьерна Торнквиста в 86%, в рамках этой сделки компания была оценена в 5 миллиардов долларов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники и собственные подсчеты.
В декабре прошлого года Gunvor заявил, что Торнквист уйдет в отставку, а также продаст свою долю в пользу группы сотрудников компании. Сумма сделки не сообщалась. Это произошло через несколько недель после того, как минфин США заявил, что не выдаст компании лицензию для покупки международных активов "Лукойла".
"Основатель Gunvor Торбьерн Торнквист предоставил сотрудникам кредит на сумму более 4 миллиардов долларов для выкупа… Согласно расчетам… Gunvor оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, исходя из доли Торнквиста в компании в 86%", - пишет агентство.
Как указывают собеседники агентства, сотрудники компании во главе с новым главой Гэри Педерсеном (Gary Pedersen) будут погашать выделенный кредит в течение 10 лет из годовых дивидендов. Срок погашения в дальнейшем может быть продлен.
Gunvor Group - один из крупнейших независимых сырьевых трейдеров. Компания была основана в 2000 году. Поставляет нефть и нефтепродукты более чем в 100 стран, штат составляет 2 тысячи сотрудников.
 
ЭкономикаБизнесGunvorМинфин СШАЛукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала