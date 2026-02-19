Ирак рассчитывает экспортировать более миллиона баррелей мазута в день

https://1prime.ru/20260219/mazut-867655652.html

2026-02-19T23:56+0300

экономика

нефть

ирак

ДОХА, 19 фев - ПРАЙМ. Ирак планирует экспортировать более одного миллиона баррелей мазута в день, увеличив его экспорт до 75% от производства, для увеличения доходов, сообщила пресс-служба иракского правительства. "Кабинет министров под руководством и.о. премьер-министра Мухаммеда ас-Судани установил лимит экспорта на уровне около 1,1 миллиона баррелей в день. Решение об увеличении экспорта мазута направлено на увеличение национальных доходов и диверсификацию экспорта", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, на своем еженедельном заседании правительство приняло решение увеличить экспорт мазута как минимум до 75% от его производства. Согласно иракским исследованиям, производство мазута в Ираке составляет почти половину от общего объема переработанной нефти из-за использования старых нефтеперерабатывающих заводов. При этом, как сказал экономическому изданию AGBI иракский аналитик по энергетике Набиль аль-Марсуми, экспорт мазута из страны в прошлом году был минимальным, поскольку большая его часть поставлялась местным цементным заводам и другим отраслям. Однако часть продукции, по его словам, контрабандой перевозится с местных нефтеперерабатывающих заводов на промышленные предприятия в некоторых районах Ирака и в порты, откуда она отправляется за границу. "Правительство должно активизировать усилия по борьбе с контрабандой… если ему это удастся, Ирак сможет сэкономить как минимум 1 миллиард долларов в год", - указал эксперт. Он пояснил, что Ирак продает мазут на местном рынке по сильно субсидированным ценам в размере 115 долларов за тонну, а контрабандисты продают его за границу и местным компаниям по гораздо более высокой цене.

