Ирак рассчитывает экспортировать более миллиона баррелей мазута в день - 19.02.2026
Ирак рассчитывает экспортировать более миллиона баррелей мазута в день
2026-02-19T23:56+0300
2026-02-19T23:56+0300
экономика
нефть
ирак
ДОХА, 19 фев - ПРАЙМ. Ирак планирует экспортировать более одного миллиона баррелей мазута в день, увеличив его экспорт до 75% от производства, для увеличения доходов, сообщила пресс-служба иракского правительства. "Кабинет министров под руководством и.о. премьер-министра Мухаммеда ас-Судани установил лимит экспорта на уровне около 1,1 миллиона баррелей в день. Решение об увеличении экспорта мазута направлено на увеличение национальных доходов и диверсификацию экспорта", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, на своем еженедельном заседании правительство приняло решение увеличить экспорт мазута как минимум до 75% от его производства. Согласно иракским исследованиям, производство мазута в Ираке составляет почти половину от общего объема переработанной нефти из-за использования старых нефтеперерабатывающих заводов. При этом, как сказал экономическому изданию AGBI иракский аналитик по энергетике Набиль аль-Марсуми, экспорт мазута из страны в прошлом году был минимальным, поскольку большая его часть поставлялась местным цементным заводам и другим отраслям. Однако часть продукции, по его словам, контрабандой перевозится с местных нефтеперерабатывающих заводов на промышленные предприятия в некоторых районах Ирака и в порты, откуда она отправляется за границу. "Правительство должно активизировать усилия по борьбе с контрабандой… если ему это удастся, Ирак сможет сэкономить как минимум 1 миллиард долларов в год", - указал эксперт. Он пояснил, что Ирак продает мазут на местном рынке по сильно субсидированным ценам в размере 115 долларов за тонну, а контрабандисты продают его за границу и местным компаниям по гораздо более высокой цене.
нефть, ирак
Экономика, Нефть, ИРАК
23:56 19.02.2026
 
Ирак рассчитывает экспортировать более миллиона баррелей мазута в день

Правительство Ирака планирует увеличить экспорт мазута до 75% от его производства

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкИрак. Город Багдад
Ирак. Город Багдад. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
ДОХА, 19 фев - ПРАЙМ. Ирак планирует экспортировать более одного миллиона баррелей мазута в день, увеличив его экспорт до 75% от производства, для увеличения доходов, сообщила пресс-служба иракского правительства.
"Кабинет министров под руководством и.о. премьер-министра Мухаммеда ас-Судани установил лимит экспорта на уровне около 1,1 миллиона баррелей в день. Решение об увеличении экспорта мазута направлено на увеличение национальных доходов и диверсификацию экспорта", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, на своем еженедельном заседании правительство приняло решение увеличить экспорт мазута как минимум до 75% от его производства.
Согласно иракским исследованиям, производство мазута в Ираке составляет почти половину от общего объема переработанной нефти из-за использования старых нефтеперерабатывающих заводов. При этом, как сказал экономическому изданию AGBI иракский аналитик по энергетике Набиль аль-Марсуми, экспорт мазута из страны в прошлом году был минимальным, поскольку большая его часть поставлялась местным цементным заводам и другим отраслям.
Однако часть продукции, по его словам, контрабандой перевозится с местных нефтеперерабатывающих заводов на промышленные предприятия в некоторых районах Ирака и в порты, откуда она отправляется за границу.
"Правительство должно активизировать усилия по борьбе с контрабандой… если ему это удастся, Ирак сможет сэкономить как минимум 1 миллиард долларов в год", - указал эксперт. Он пояснил, что Ирак продает мазут на местном рынке по сильно субсидированным ценам в размере 115 долларов за тонну, а контрабандисты продают его за границу и местным компаниям по гораздо более высокой цене.
Мировые цены на нефть перешли к росту в пятницу вечером
13 февраля, 21:43
13 февраля, 21:43
 
ЭкономикаНефтьИРАК
 
 
