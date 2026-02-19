https://1prime.ru/20260219/medvedev-867646300.html
Медведев предложил ввести ответственность за манипуляцию товарами
Медведев предложил ввести ответственность за манипуляцию товарами
2026-02-19T17:51+0300
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Медведев предложил обсудить введение ответственности для торговых сетей за манипуляцию теми или иными товарами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что ряд сетевых торговых организаций замечен в использовании коррупционных схем. "В этот закон нужно внести тогда специальные правила, касающиеся ответственности сетей за манипуляцию теми или иными товарами. Вот тогда это будет работать", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.
