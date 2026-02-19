https://1prime.ru/20260219/medvedev-867646300.html

Медведев предложил ввести ответственность за манипуляцию товарами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев - ПРАЙМ. Медведев предложил обсудить введение ответственности для торговых сетей за манипуляцию теми или иными товарами, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев отметил, что ряд сетевых торговых организаций замечен в использовании коррупционных схем. "В этот закон нужно внести тогда специальные правила, касающиеся ответственности сетей за манипуляцию теми или иными товарами. Вот тогда это будет работать", - сказал Медведев на первом отраслевом окружном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге.

