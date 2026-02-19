Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260219/mvf-867648819.html
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам - 19.02.2026, ПРАЙМ
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам
Международный валютный фонд (МВФ) до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам в объеме около 5 миллиардов долларов, находясь на низком уровне... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T19:10+0300
2026-02-19T19:10+0300
экономика
нефть
венесуэла
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам в объеме около 5 миллиардов долларов, находясь на низком уровне взаимодействия с Каракасом, сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "В периоды приостановки наших контактов со странами фонд не может проводить оценку, консультации, оказывать помощь в развитии потенциала, или предоставлять финансовую помощь", - сообщила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о том, предоставил ли МВФ доступ Каракасу к его же средствам. При этом Козак сообщила, что МВФ в настоящее время находится на "низком уровне" взаимодействия с венесуэльскими властями. В январе Козак сообщала журналистам, что фонд вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере примерно 4,9 миллиарда долларов в случае возобновления отношений республики с организацией.
https://1prime.ru/20260217/venesuela-867586109.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, мвф
Экономика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, МВФ
19:10 19.02.2026
 
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам

МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам на пять миллиардов долларов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
МВФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам в объеме около 5 миллиардов долларов, находясь на низком уровне взаимодействия с Каракасом, сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"В периоды приостановки наших контактов со странами фонд не может проводить оценку, консультации, оказывать помощь в развитии потенциала, или предоставлять финансовую помощь", - сообщила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о том, предоставил ли МВФ доступ Каракасу к его же средствам.
При этом Козак сообщила, что МВФ в настоящее время находится на "низком уровне" взаимодействия с венесуэльскими властями.
В январе Козак сообщала журналистам, что фонд вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере примерно 4,9 миллиарда долларов в случае возобновления отношений республики с организацией.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
В США рассказали, насколько вырастет нефтедобыча в Венесуэле в 2026 году
17 февраля, 21:13
 
ЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала