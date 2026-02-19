https://1prime.ru/20260219/mvf-867648819.html
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам - 19.02.2026, ПРАЙМ
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам
Международный валютный фонд (МВФ) до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам в объеме около 5 миллиардов долларов, находясь на низком уровне... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T19:10+0300
2026-02-19T19:10+0300
2026-02-19T19:10+0300
экономика
нефть
венесуэла
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам в объеме около 5 миллиардов долларов, находясь на низком уровне взаимодействия с Каракасом, сообщила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "В периоды приостановки наших контактов со странами фонд не может проводить оценку, консультации, оказывать помощь в развитии потенциала, или предоставлять финансовую помощь", - сообщила она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости о том, предоставил ли МВФ доступ Каракасу к его же средствам. При этом Козак сообщила, что МВФ в настоящее время находится на "низком уровне" взаимодействия с венесуэльскими властями. В январе Козак сообщала журналистам, что фонд вернет Венесуэле доступ к ее резервам в размере примерно 4,9 миллиарда долларов в случае возобновления отношений республики с организацией.
https://1prime.ru/20260217/venesuela-867586109.html
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, мвф
Экономика, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, МВФ
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам
МВФ до сих пор не предоставил Венесуэле доступ к ее резервам на пять миллиардов долларов