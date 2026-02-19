https://1prime.ru/20260219/neft-867633128.html
Нефть дорожает после выхода оценки ее запасов в США
2026-02-19T08:29+0300
нефть
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.38 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 70,55 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 65,29 доллара. Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 февраля снизились на 609 тысяч баррелей. Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 13 февраля показатель вырос на 2,3 миллиона баррелей.
