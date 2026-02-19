https://1prime.ru/20260219/neft-867633128.html

Нефть дорожает после выхода оценки ее запасов в США

Нефть дорожает после выхода оценки ее запасов в США - 19.02.2026, ПРАЙМ

Нефть дорожает после выхода оценки ее запасов в США

Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T08:29+0300

2026-02-19T08:29+0300

2026-02-19T08:29+0300

нефть

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.38 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,28% относительно предыдущего закрытия, до 70,55 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,37%, до 65,29 доллара. Американский институт нефти (API) в ночь опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 февраля снизились на 609 тысяч баррелей. Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 13 февраля показатель вырос на 2,3 миллиона баррелей.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, сша