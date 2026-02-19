https://1prime.ru/20260219/neft-867635715.html

Цена барреля нефти марки Brent превысила 71 доллар

Цена барреля нефти марки Brent превысила 71 доллар - 19.02.2026, ПРАЙМ

Цена барреля нефти марки Brent превысила 71 доллар

Мировые цены на нефть в четверг растут на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 29 января превысила 71 доллар, следует из данных торгов. | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T11:09+0300

2026-02-19T11:09+0300

2026-02-19T11:09+0300

нефть

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/83571/91/835719108_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_5f32ad06cceb54c0da399ebdec0ed455.jpg

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг растут на 1%, а стоимость барреля марки Brent впервые с 29 января превысила 71 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 11.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,95% относительно предыдущего закрытия, до 71,02 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 1,06% - до 65,74 доллара за баррель. Значение находится выше уровня в 71 доллар впервые с 29 января, когда эту отметку преодолели фьючерсы с поставкой в марте. Наибольший объем торгов в тот день был по апрельским фьючерсам Brent, но их стоимость тогда не превышала отметки в 71 доллар. Стоимость наиболее торгуемых фьючерсов на этот сорт нефти превышала 71 доллар в последний раз 1 августа.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок