Цены на нефть заметно поднимаются второй день подряд

Цены на нефть заметно поднимаются второй день подряд - 19.02.2026, ПРАЙМ

Цены на нефть заметно поднимаются второй день подряд

19.02.2026

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть заметно растут в четверг, продолжая динамику предыдущего дня, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.09 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 1,38% относительно предыдущего закрытия, до 71,32 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,58%, до 66,08 доллара. Днем ранее котировки марки Brent увеличились на 4,35%, марки WTI - на 4,48%. Ранее в четверг издание Financial Times писало, что действия вооруженных сил США на Ближнем Востоке в последние дни повторяют сценарий, предшествовавший удару американцев по Ирану в июне 2025 года. У цен на нефть есть дополнительный потенциал для роста, если вероятность нанесения ударов по Ирану усилится, считает аналитик Energy Aspects Ричарда Джонса (Richard Jones), мнение которого приводит агентство Рейтер. Телеканал CBS сообщал 18 февраля, что военные США могут быть готовы к возможным ударам по Ирану уже в субботу, однако Трамп еще не принял решение. В регион уже прибыли два американских авианосца с десятком боевых кораблей сопровождения. Туда переброшены десятки истребителей и большое количество комплексов ПВО. Позднее в четверг также будут опубликованы данные по нефтяным запасам в США от минэнерго страны. Ожидается, что за неделю по 13 февраля показатель вырос на 2,1 миллиона баррелей, до 430,1 миллиона доллара. Американский институт нефти (API) в ночь на четверг опубликовал оценку запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 13 февраля снизились на 609 тысяч баррелей.

