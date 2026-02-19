Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель - 19.02.2026
Цена нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-2,5% в четверг вечером, стоимость барреля марки Brent впервые с конца июля прошлого года поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,27% относительно предыдущего закрытия - до 71,95 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 31 июля поднимался выше 72 долларов. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,58% - до 66,73 доллара.
нефть, торги
Экономика, Нефть, Торги
20:14 19.02.2026 (обновлено: 20:31 19.02.2026)
 
Цена нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

Цена барреля нефти марки Brent впервые с 31 июля поднялась выше 72 долларов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-2,5% в четверг вечером, стоимость барреля марки Brent впервые с конца июля прошлого года поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,27% относительно предыдущего закрытия - до 71,95 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 31 июля поднимался выше 72 долларов. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,58% - до 66,73 доллара.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Лавров рассказал, как США пытаются вытеснить Россию с энергетических рынков
18 февраля, 22:41
 
ЭкономикаНефтьТорги
 
 
