Цена нефти марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель

19.02.2026
2026-02-19T20:14+0300
2026-02-19T20:31+0300
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2-2,5% в четверг вечером, стоимость барреля марки Brent впервые с конца июля прошлого года поднялась выше 72 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 20.05 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 2,27% относительно предыдущего закрытия - до 71,95 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 31 июля поднимался выше 72 долларов. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали на 2,58% - до 66,73 доллара.
