Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн

2026-02-19T22:10+0300

энергетика

нефть

грузия

рф

азербайджан

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт нефтепродуктов сократила вдвое в годовом выражении – до 25,5 миллионов долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, по итогам первого месяца этого года Грузия импортировала нефти из России на 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сути, произошел прирост, поскольку в прошлом январе импорта не было. При этом в январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть. За весь прошлый год импорт шел из РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов). Что касается нефтепродуктов, то Грузия в январе закупила их у России на 25,5 миллионов долларов. За месяц стоимость импорта выросла на пятую часть, а в годовом выражении - упала в 2,2 раза. В общем объеме грузинского импорта нефтепродуктов по итогам января Россия заняла первую строчку. В топ-5 также вошли Румыния (21,2 миллиона долларов), Греция (9,5 миллиона), Кипр (8,5 миллиона) и Болгария (7,4 миллиона). Всего за месяц Грузия закупила нефтепродуктов на 96,7 миллиона долларов.

