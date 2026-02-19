Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260219/neft-867652939.html
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн - 19.02.2026, ПРАЙМ
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн
Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T22:10+0300
2026-02-19T22:10+0300
энергетика
нефть
грузия
рф
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_49ed50effaf8de7058a92024235f02e6.jpg
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт нефтепродуктов сократила вдвое в годовом выражении – до 25,5 миллионов долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, по итогам первого месяца этого года Грузия импортировала нефти из России на 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сути, произошел прирост, поскольку в прошлом январе импорта не было. При этом в январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть. За весь прошлый год импорт шел из РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов). Что касается нефтепродуктов, то Грузия в январе закупила их у России на 25,5 миллионов долларов. За месяц стоимость импорта выросла на пятую часть, а в годовом выражении - упала в 2,2 раза. В общем объеме грузинского импорта нефтепродуктов по итогам января Россия заняла первую строчку. В топ-5 также вошли Румыния (21,2 миллиона долларов), Греция (9,5 миллиона), Кипр (8,5 миллиона) и Болгария (7,4 миллиона). Всего за месяц Грузия закупила нефтепродуктов на 96,7 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20260219/elektrichestvo-867651867.html
грузия
рф
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/58/834885855_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_503d11eed684c143d9f43c47ee283e05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, грузия, рф, азербайджан
Энергетика, Нефть, ГРУЗИЯ, РФ, АЗЕРБАЙДЖАН
22:10 19.02.2026
 
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн

Грузия в январе импортировала из России нефти более чем на $15 млн

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт нефтепродуктов сократила вдвое в годовом выражении – до 25,5 миллионов долларов, выяснило РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, по итогам первого месяца этого года Грузия импортировала нефти из России на 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сути, произошел прирост, поскольку в прошлом январе импорта не было.
При этом в январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть. За весь прошлый год импорт шел из РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов).
Что касается нефтепродуктов, то Грузия в январе закупила их у России на 25,5 миллионов долларов. За месяц стоимость импорта выросла на пятую часть, а в годовом выражении - упала в 2,2 раза.
В общем объеме грузинского импорта нефтепродуктов по итогам января Россия заняла первую строчку. В топ-5 также вошли Румыния (21,2 миллиона долларов), Греция (9,5 миллиона), Кипр (8,5 миллиона) и Болгария (7,4 миллиона). Всего за месяц Грузия закупила нефтепродуктов на 96,7 миллиона долларов.
Флаг Грузии - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Грузия в январе нарастила импорт электричества из России до $7,95 млн
Вчера, 21:25
 
ЭнергетикаНефтьГРУЗИЯРФАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала