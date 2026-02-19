Опрос показал, сколько россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля

https://1prime.ru/20260219/opros-867630220.html

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 4600 рублей: самые высокие бюджеты при этом закладывают жители Москвы (5300 рублей), а меньше всего - омичи и пермяки (по 3300 рублей), говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Средняя сумма, которую россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля, составила 4600 рублей (+15% за год). При этом мужчины, хотя и реже участвуют в дарении, тратят в среднем больше женщин - 5000 рублей против 4300 соответственно", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов. Бюджет зумеров составляет в среднем 5200 рублей. Респонденты в возрасте 25-35 лет планируют потратить около 3900 рублей, россияне 35-45 лет - 4300, а те, кто старше 45 лет - 3600. Традиционно больше всех на подарки к 23 февраля тратят жители столиц. Москвичи в среднем планируют израсходовать 5300 рублей, а петербуржцы - 4900 рублей. В Красноярске и Екатеринбурге бюджеты на подарки составляют по 4700 рублей, в Краснодаре и Ростове-на-Дону - по 4600 рублей. В Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске потратят в среднем по 4100 рублей, в Челябинске - 4000, в Самаре - 3900, в Уфе - 3800. В Волгограде и Воронеже подарочные бюджеты составят по 3500 рублей, в Омске и Перми - 3300. Женщины чаще всего дарят подарки на 23 февраля мужьям (31% опрошенных), отцам (18%), сыновьям (15%), братьям (7%), при этом 28% россиянок не будут дарить подарки никому. Большинство мужчин не планирует приобретать подарки (59%). Те же из представителей сильного пола, кто собирается поздравлять, чаще всего будут одаривать отцов (9%). Коллег и руководство на работе упомянули 3% женщин и 2% мужчин.

