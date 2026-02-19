https://1prime.ru/20260219/polsha-867629309.html
В Польше оценили возможность создания ядерного оружия
ВАРШАВА, 19 фев — ПРАЙМ. Польша теоретически могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет, однако такой шаг был бы связан с серьёзными рисками, заявил аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик в интервью изданию Defence24.
Несколько дней назад президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником появления у Польши ядерного оружия.
"Польша могла бы произвести первые ядерные заряды в течение 5–10 лет... (однако) больше времени потребовалось бы на доработку и расширение арсенала, чтобы надёжно угрожать их применением", - сказал Каспшик.
Он подчеркнул, что попытка разработки ядерного оружия противоречила бы обязательствам страны по Договору о нераспространении ядерного оружия и вызвала бы давление США и союзников, включая санкции и ограничения военного сотрудничества.
