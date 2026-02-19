https://1prime.ru/20260219/polsha-867654899.html

В Польше приняли важное решение по украинским беженцам

В Польше приняли важное решение по украинским беженцам

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон, прекращающий специальный статус и льготы для украинских беженцев, как сообщил его пресс-секретарь Рафал Лешкевич на платформе X. "19 февраля 2026 года президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал закон от 23 января 2026 г. о прекращении действия решений, вытекающих из Закона об оказании помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны", — написал он.Издание Rzeczpospolita информирует, что закон о поддержке граждан Украины, который был введен в 2022 году, создал отдельные правовые условия, облегчая нормы проживания, трудоустройства, предоставления льгот и обучения для украинских беженцев. Однако новый закон постепенно устраняет эту систему, и ключевые аспекты поддержки интегрируются в общие правила защиты для иностранных граждан. Документ, который был подписан, также продлевает срок законного пребывания украинских беженцев в Польше до 4 марта 2027 года. Согласно различным источникам, в Польше проживает от полутора до двух миллионов украинских граждан.

