Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам - 19.02.2026
https://1prime.ru/20260219/polsha-867655484.html
Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам
Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам - 19.02.2026, ПРАЙМ
Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене помощи украинским гражданам, сообщает канцелярия польского лидера. | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T23:43+0300
2026-02-19T23:43+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861545458_0:268:2693:1782_1920x0_80_0_0_feee5f99fec9d4e47277d6a1a44aea8b.jpg
ВАРШАВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене помощи украинским гражданам, сообщает канцелярия польского лидера. По данным канцелярии, среди прочих документов Навроцкий подписал в четверг закон "Об отмене решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства и о внесении изменений в некоторые другие законы". Изменения предполагают, что статус защиты, который в Польше автоматически получали граждане Украины, аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда. Бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию для них сохранится только при наличии страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних. Бесплатное жилье останется доступным только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды. По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
23:43 19.02.2026
 
Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене помощи украинским гражданам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Флаги Украины и Польши. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАРШАВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене помощи украинским гражданам, сообщает канцелярия польского лидера.
По данным канцелярии, среди прочих документов Навроцкий подписал в четверг закон "Об отмене решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства и о внесении изменений в некоторые другие законы".
Изменения предполагают, что статус защиты, который в Польше автоматически получали граждане Украины, аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда.
Бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию для них сохранится только при наличии страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних.
Бесплатное жилье останется доступным только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды.
По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.
Политика
 
 
