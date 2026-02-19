https://1prime.ru/20260219/polsha-867655484.html

Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам

Президент Польши подписал закон об отмене помощи украинцам

ВАРШАВА, 19 фев - ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон об отмене помощи украинским гражданам, сообщает канцелярия польского лидера. По данным канцелярии, среди прочих документов Навроцкий подписал в четверг закон "Об отмене решений, вытекающих из закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства и о внесении изменений в некоторые другие законы". Изменения предполагают, что статус защиты, который в Польше автоматически получали граждане Украины, аннулируется, если не подать заявление на получение личного идентификационного номера в течение 14 дней после въезда. Бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию для них сохранится только при наличии страховки и уплаты взносов. Для незастрахованных лиц доступ останется только в экстренных случаях, для беременных и несовершеннолетних. Бесплатное жилье останется доступным только на короткий срок и только для уязвимых групп: одинокие пожилые люди, инвалиды. По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.

