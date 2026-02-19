https://1prime.ru/20260219/putin-867626971.html

Путин принял участие в открытии новых объектов здравоохранения в регионах России

2026-02-19T00:01+0300

МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов здравоохранения на Кубани, в Приморье, Смоленской области и Ставропольском крае. Видеоконференция с регионами состоялась в рамках совещания главы государства с членами правительства, главной темой которого стали вопросы модернизации первичного звена здравоохранения. В этот день были запущены и несколько новых объектов здравоохранения в разных регионах страны. В частности, в Смоленске завершилось строительство областного клинического онкологического диспансера. Этот объект объединит онкологическую службу региона, расширит возможности оперативного лечения и позволит оказывать высокотехнологичную помощь пациентам. Медучреждение оснастили современной техникой – это более 570 единиц медицинского оборудования, включая МРТ и КТ-аппараты, ангиограф, эндовидеоскопический комплекс. В Кисловодской городской больнице на Ставрополье построен новый четырехэтажный корпус с операционным блоком, приемным отделением и реанимацией. Он соединен с главным зданием больницы надземным и подземным переходами. Открытие нового корпуса позволит оказывать высокотехнологичную медпомощь по хирургическим и профильным направлениям, проводить экстренную помощь при острых нарушениях мозгового кровообращения и инфарктах миокарда, а также телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами. Новая поликлиника открывается в поселке Трудовое Приморского края. Новое медучреждение, которое является структурным подразделением Владивостокской поликлиники №9, рассчитано на штат из 64 сотрудников. В поликлинике организована как первичная медико-санитарная, так и первичная специализированная помощь. Прием пациентов будут осуществлять амбулаторно и в условиях дневного стационара. Новая детская поликлиника появилась и в станице Павловская Краснодарского края. Медучреждение создано на базе Павловской центральной районной больницы. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену и штат из 65 сотрудников, к медучреждению прикреплено более 10 тысяч человек. В новой поликлинике будут работать консультативно-диагностическое, физиотерапевтическое и профилактическое отделения, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, эндоскопический и рентгенологический кабинеты.

2026

