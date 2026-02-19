Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной - 19.02.2026
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной
07:07 19.02.2026
 
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной

Замалеева: весной рубль будет больше зависеть от геополитики

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИСильный символ российского рубля, подкрепленный золотыми и валютными резервами
Сильный символ российского рубля, подкрепленный золотыми и валютными резервами
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Светлана Медведева
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ, Светлана Медведева. С начала года российская валюта уверенно держится в пределах 75-78 за доллар. Устойчивость курса поддерживается внешними и внутренними факторами. О возможной динамике весной — в материале "Прайм".
Островок стабильности

Официальный курс на 17 февраля — 76,62 за доллар.
Стабильность рубля — результат жесткой денежно-кредитной политики и соблюдения бюджетного правила, отмечал зампред Банка России Алексей Заботкин.
Жесткая ДКП ограничивает спрос на импорт и поддерживает привлекательность рубля для сбережений.
"При высоких ставках у инвесторов интерес к рублевым активам гораздо сильнее, чем к долларовым или в евро", — поясняет экономист Андрей Бархота.
Бюджетное правило нейтрализует воздействие на обменный курс колебаний цен на нефть. Если фактические доходы от экспорта энергоносителей ниже плановых, разницу компенсируют, продавая валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
С внешней стороны рублю помогает общее ослабление доллара по индексу DXY (показывает динамику американской денежной единицы относительно корзины из шести основных мировых валют), добавляет аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева.
По данным CNBC, в 2025 году индекс снизился на 9,4%, а в первые полтора месяца 2026-го — еще на 1,4%.
Влияет и геополитика.
"Ожидание продолжения мирных переговоров по Украине снижает валютную премию за риск и повышает интерес к российским активам. Даже без конкретных решений сам переговорный процесс уже косвенно поддерживает курс", — говорит Замалеева.

Прогноз на весну

По ее мнению, базовый сценарий: весной рубль сохранит диапазон 75-78 за доллар.
"При этом ключевым драйвером для курса все больше становится не экономика, а геополитика", — уточняет эксперт.
Дальнейшая траектория зависит от переговоров по украинскому конфликту и выборов в Киеве, если они все же состоятся.
"При сценарии продвижения к деэскалации и появлении понятных политических решений рубль способен даже временно уходить ниже текущего диапазона за счет сокращения защитного спроса на валюту и роста доверия к российским активам", — полагает Замалеева.
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Мягкова считает более вероятным диапазон 77-80 за доллар. Без резких скачков — если не случится значимых внешних шоков.
Не исключается повышенная волатильность, добавляет она.
В первую очередь — из-за налогового периода. Экспортерам придется продавать валютную выручку, что поддержит рубль.
"Фундаментальные факторы все те же: состояние платежного баланса, динамика цен на нефть и газ, санкции. Высокий экспортный поток и меры, принимаемые Банком России, обеспечат временную стабильность, но внешний фон по-прежнему остается неопределенным", — отмечает эксперт.

Плюсы и минусы

Плюсы крепкого рубля: замедление инфляции, удешевление импорта, больше возможностей для населения приобретать зарубежные товары, перечисляет Мягкова.
Минусы — снижение доходов экспортеров, что негативно сказывается на поступлениях в бюджет и инвестиционной активности. При слабом рубле все происходит наоборот — и минусы превращаются в плюсы.
В общем, весной динамику рубля определит баланс между внешним давлением и внутренними мерами поддержки.
 
Заголовок открываемого материала