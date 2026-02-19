Российский рынок акций немного снизился в четверг
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга немного снизился, не сумев в очередной раз выйти на ключевой уровень 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Динамика индекса Мосбиржи в юанях объясняется падением юаня на Мосбирже на 7 копеек - до 11,04 рубля.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
В боковике
Российский рынок акций в ходе основных торгов четверга пытался расти в направлении психологически значимого уровня 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Однако, не сумев в очередной раз выйти на него, индикатор сполз вниз во второй половине дня.
"Индекс Мосбиржи продолжил "буксовать" под 2800 пунктами, сегодня до круглой отметки в моменте не хватило 7 пунктов. Заявления по итогам закрытых переговоров по Украине в Женеве оказались довольно общими. Но поскольку завышенных ожиданий на этот раз и не было, а стороны решили продолжать диалог, реакция инвесторов достаточно спокойная", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Настроения на рынке поддержала и макроэкономическая статистика, отмечает он. "Сначала Росстат сообщил о снижении недельной и годовой инфляции, затем ЦБ опубликовал данные о снижении инфляционных ожиданий в феврале", - напомнил аналитик.
Стоимость нефти к 19.33 мск росла на 1,8% - до 71,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,9 пункта.
Прогнозы
За последние два месяца индекс Мосбиржи предпринял уже около пяти попыток закрепиться выше рубежа 2800 пунктов, но пока это значение остается непреодолимым, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Локальная консолидация бенчмарка в диапазоне 2700-2800 пунктов пока продолжится", - полагает он.
Поддержать рынок в конце недели могли бы новые комментарии участников женевских переговоров и информация о дате и месте их следующего раунда, считает Шепелев.
"Давить на сентимент могут ожидания принятия ЕС 20-го пакета антироссийских санкций в начале будущей недели. Прогноз по индексу Мосбиржи на завтра – 2720-2820 пунктов", - добавил он.