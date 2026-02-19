Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана - 19.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260219/ssha-867644687.html
СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана
СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана - 19.02.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана
Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T17:05+0300
2026-02-19T17:05+0300
нефть
россия
вашингтон
иран
дональд трамп
дмитрий песков
мид
тегеран
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War Zone."Поговорившие с нами эксперты заявляют, что присутствие небольшого количества российских и китайских кораблей в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет прямой военной угрозы интересам США, но могут осложнить планы по нападению на Иран", — говорится в публикации.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал российско-иранские военно-морские учения плановыми, отметив, что они согласовываются заблаговременно. Он отметил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности, подчеркнув, что Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны к сдержанности.Обострение между Вашингтоном и ТегераномПрезидент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
https://1prime.ru/20260217/iran-867585036.html
https://1prime.ru/20260218/neft--867614129.html
вашингтон
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, вашингтон, иран, дональд трамп, дмитрий песков, мид, тегеран, пит хегсет
Нефть, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, ИРАН, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, МИД, Тегеран, Пит Хегсет
17:05 19.02.2026
 
СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана

TWZ: военные корабли России и Китая осложняют планы США в отношении Ирана

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Флаг посольства Исламской Республики Иран. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War Zone.
"Поговорившие с нами эксперты заявляют, что присутствие небольшого количества российских и китайских кораблей в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет прямой военной угрозы интересам США, но могут осложнить планы по нападению на Иран", — говорится в публикации.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Иран представит США предложения по устранению разногласий, пишут СМИ
17 февраля, 20:02
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал российско-иранские военно-морские учения плановыми, отметив, что они согласовываются заблаговременно. Он отметил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности, подчеркнув, что Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны к сдержанности.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Нефть дорожает на фоне переговоров Ирана и США
Вчера, 14:46
 
НефтьРОССИЯВАШИНГТОНИРАНДональд ТрампДмитрий ПесковМИДТегеранПит Хегсет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала