https://1prime.ru/20260219/ssha-867644687.html

СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана

СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана - 19.02.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о панике в США из-за хода России в отношении Ирана

Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War | 19.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-19T17:05+0300

2026-02-19T17:05+0300

2026-02-19T17:05+0300

нефть

россия

вашингтон

иран

дональд трамп

дмитрий песков

мид

тегеран

пит хегсет

https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg

МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Принимающие участие в учениях с Ираном военные корабли России и Китая осложняют планы Вашингтона по проведению возможной операции против Тегерана, пишет The War Zone."Поговорившие с нами эксперты заявляют, что присутствие небольшого количества российских и китайских кораблей в Ормузском проливе и Оманском заливе не представляет прямой военной угрозы интересам США, но могут осложнить планы по нападению на Иран", — говорится в публикации.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал российско-иранские военно-морские учения плановыми, отметив, что они согласовываются заблаговременно. Он отметил, что в регионе наблюдается беспрецедентная эскалация напряженности, подчеркнув, что Россия на фоне ситуации вокруг Ирана призывает все стороны к сдержанности.Обострение между Вашингтоном и ТегераномПрезидент США Дональд Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.

https://1prime.ru/20260217/iran-867585036.html

https://1prime.ru/20260218/neft--867614129.html

вашингтон

иран

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, вашингтон, иран, дональд трамп, дмитрий песков, мид, тегеран, пит хегсет