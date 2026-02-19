В ЦСР заявили, что средняя стоимость набора продуктов на блины снизилась

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов по России снизилась за год на 4,7% - до 113,64 рубля, таким образом, в этом году вместе с Масленицей в страну пришла блинная дефляция, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок. "Основной драйвер удешевления - падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), цены остальных компонентов не превысили уровень инфляции. В дефляционных лидерах Вологодская область – минус 14,5%, а вот максимальная блинная инфляция оказалась на Чукотке (+11,4%)", - отметили в ЦСР. Из федеральных округов дешевле всего приготовление блинов обойдется в Приволжском федеральном округе - 97,62 рубля, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе: 158,62 рубля. Самые дорогие ингредиенты - на Чукотке - 262,43 рубля, в Магаданской области 223,6 рубля и в Камчатском крае 185,29 рубля. "В топ-10 российских регионов по наименьшей стоимости вошли Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, а также Чувашия, Удмуртия и Адыгея", - указали в ЦСР. По их оценке, на среднюю зарплату россиянина можно напечь 51,5 тысячи блинов – на 19,3% больше, чем в прошлом году. Лидеры – Москва и Забайкалье – больше 100,3 и 76,2 тысячи блинов соответственно. Меньше всего – в Ингушетии и Чечне – порядка 18 тысяч блинов. Среди стран ЕАЭС (в пересчете на российский рубль) самые дешевые блины – в Белоруссии и Киргизии: порция блинов обойдется в 97,57 и 104,2 рубля соответственно. В Казахстане блины будут стоить 114,09 рубля, а в Армении - в полтора раза дороже, чем в России – 167,52 рубля. "По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая – около 2/3 это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России – в Белоруссии около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов", - отметили аналитики. Также цена на тарелку из 40 блинов выше, чем в России (в полтора и более раз) обойдется в Сербии - 154,75 рубля, в Японии – в 198,7 рубля, в Канаде – 221,72 рубля. Дороже всего приготовление блюда обойдется в Израиле 279,21 рубля, зафиксировали в ЦСР.
00:16 19.02.2026 (обновлено: 00:22 19.02.2026)
 
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов по России снизилась за год на 4,7% - до 113,64 рубля, таким образом, в этом году вместе с Масленицей в страну пришла блинная дефляция, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.
"Основной драйвер удешевления - падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), цены остальных компонентов не превысили уровень инфляции. В дефляционных лидерах Вологодская область – минус 14,5%, а вот максимальная блинная инфляция оказалась на Чукотке (+11,4%)", - отметили в ЦСР.
Из федеральных округов дешевле всего приготовление блинов обойдется в Приволжском федеральном округе - 97,62 рубля, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе: 158,62 рубля. Самые дорогие ингредиенты - на Чукотке - 262,43 рубля, в Магаданской области 223,6 рубля и в Камчатском крае 185,29 рубля.
"В топ-10 российских регионов по наименьшей стоимости вошли Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, а также Чувашия, Удмуртия и Адыгея", - указали в ЦСР.
По их оценке, на среднюю зарплату россиянина можно напечь 51,5 тысячи блинов – на 19,3% больше, чем в прошлом году. Лидеры – Москва и Забайкалье – больше 100,3 и 76,2 тысячи блинов соответственно. Меньше всего – в Ингушетии и Чечне – порядка 18 тысяч блинов.
Среди стран ЕАЭС (в пересчете на российский рубль) самые дешевые блины – в Белоруссии и Киргизии: порция блинов обойдется в 97,57 и 104,2 рубля соответственно. В Казахстане блины будут стоить 114,09 рубля, а в Армении - в полтора раза дороже, чем в России – 167,52 рубля.
"По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая – около 2/3 это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России – в Белоруссии около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов", - отметили аналитики.
Также цена на тарелку из 40 блинов выше, чем в России (в полтора и более раз) обойдется в Сербии - 154,75 рубля, в Японии – в 198,7 рубля, в Канаде – 221,72 рубля. Дороже всего приготовление блюда обойдется в Израиле 279,21 рубля, зафиксировали в ЦСР.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
