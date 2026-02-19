https://1prime.ru/20260219/vsu-867632506.html

ВС России уничтожили колумбийских наемников

Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения... | 19.02.2026

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня". "Попалась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) колумбийцев", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что наемников заметили на границе Харьковской области. "Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — добавил офицер. Он отметил, что противник действовал предсказуемо и попался в ловушку. "Группа зашла в подготовленный карман (засаду - ред.), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ", - пояснил офицер. Собеседник агентства отметил, что наемники отказались сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой. Вражеская группа была уничтожена на месте, а при осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые в дальнейшем передали в штаб.

