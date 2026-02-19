Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня". "Попалась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) колумбийцев", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что наемников заметили на границе Харьковской области. "Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — добавил офицер. Он отметил, что противник действовал предсказуемо и попался в ловушку. "Группа зашла в подготовленный карман (засаду - ред.), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ", - пояснил офицер. Собеседник агентства отметил, что наемники отказались сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой. Вражеская группа была уничтожена на месте, а при осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые в дальнейшем передали в штаб.
07:31 19.02.2026 (обновлено: 07:55 19.02.2026)
 
ВС России уничтожили колумбийских наемников

Офицер "Севера" "Добрыня": группа наемников из Колумбии попала в ловушку и была уничтожена

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня".
"Попалась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) колумбийцев", - сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что наемников заметили на границе Харьковской области. "Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — добавил офицер.
Он отметил, что противник действовал предсказуемо и попался в ловушку.
"Группа зашла в подготовленный карман (засаду - ред.), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ", - пояснил офицер.
Собеседник агентства отметил, что наемники отказались сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой. Вражеская группа была уничтожена на месте, а при осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые в дальнейшем передали в штаб.
 
