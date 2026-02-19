https://1prime.ru/20260219/vsu-867632506.html
ВС России уничтожили колумбийских наемников
ВС России уничтожили колумбийских наемников - 19.02.2026, ПРАЙМ
ВС России уничтожили колумбийских наемников
Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения... | 19.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-19T07:31+0300
2026-02-19T07:31+0300
2026-02-19T07:55+0300
общество
экономика
россия
колумбия
харьковская область
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867632506.jpg?1771476902
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня". "Попалась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) колумбийцев", - сказал он. Собеседник агентства пояснил, что наемников заметили на границе Харьковской области. "Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — добавил офицер. Он отметил, что противник действовал предсказуемо и попался в ловушку. "Группа зашла в подготовленный карман (засаду - ред.), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ", - пояснил офицер. Собеседник агентства отметил, что наемники отказались сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой. Вражеская группа была уничтожена на месте, а при осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые в дальнейшем передали в штаб.
колумбия
харьковская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, колумбия, харьковская область, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, КОЛУМБИЯ, Харьковская область, ВСУ
ВС России уничтожили колумбийских наемников
Офицер "Севера" "Добрыня": группа наемников из Колумбии попала в ловушку и была уничтожена
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Группа наемников из Колумбии, которые воевали в составе ВСУ, попалась в ловушку и была уничтожена, рассказал РИА Новости офицер мотострелкового подразделения группировки войск "Север" с позывным "Добрыня".
"Попалась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа - ред.) колумбийцев", - сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что наемников заметили на границе Харьковской области. "Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия", — добавил офицер.
Он отметил, что противник действовал предсказуемо и попался в ловушку.
"Группа зашла в подготовленный карман (засаду - ред.), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ", - пояснил офицер.
Собеседник агентства отметил, что наемники отказались сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой. Вражеская группа была уничтожена на месте, а при осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые в дальнейшем передали в штаб.