Юань по итогам торговой сессии упал до 11,05 рубля
19.02.2026. Рубль по итогам торговой сессии вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 6 копеек, до 11,05 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 6 копеек, до 11,05 рубля.
