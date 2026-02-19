Юань по итогам торговой сессии упал до 11,05 рубля

https://1prime.ru/20260219/yuan-867649136.html

Рубль по итогам торговой сессии вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.02.2026, ПРАЙМ

китайский юань

рынок

юань

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 6 копеек, до 11,05 рубля.

