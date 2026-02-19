Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже в четверг упал к рублю - 19.02.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Юань на Мосбирже в четверг упал к рублю
2026-02-19T20:41+0300
2026-02-19T20:41+0300
китайский юань
рынок
торги
рф
сша
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торговой сессии четверга снизился к рублю, продолжив "маятниковые" движения этой недели с периодом в два дня, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 6 копеек - до 11,05 рубля. В течение дня юань торговался в коридоре 11,02-11,12 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,39 рубля. "Маятник" на бирже Курс юаня к рублю на Мосбирже в четверг колебался в небольшом диапазоне выше психологического уровня 11 рублей. Утренние попытки снижения курса сменились его возвратом к уровню предыдущего закрытия, однако вечером юань опять упал. В целом же на этой неделе курс юаня один день рос, второй - падал, и так два раза. "Комплекс факторов выступает в пользу рубля – большой размер реальных процентных ставок, подавленность кредитования и импортеров, продажи валюты в рамках бюджетного правила", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формировали в четверг смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.25 мск росла на 2% - до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,9 пункта. Прогнозы Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую пятничную сессию: 75–77 рублей, 89–91 рубль и 11–11,5 рубля соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Последние данные по инфляции в РФ отражают быструю нормализацию темпов роста цен после повышения НДС в январе и вкупе со снижением инфляционных ожиданий повышают шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки, что в свою очередь уже не является позитивной новостью для нацвалюты РФ, рассуждает Шепелев. "Ожидаем, что юань завершит неделю в области 11-11,3 рубля, доллар – 76-78 рублей", - добавил он.
рф
сша
рынок, торги, рф, сша, мосбиржа, "бкс мир инвестиций"
Китайский юань, Рынок, Торги, РФ, США, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций"
20:41 19.02.2026
 
Юань на Мосбирже в четверг упал к рублю

Курс юаня на Мосбирже снизился к рублю, продолжив "маятниковые" движения этой недели

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Курс юаня по итогам торговой сессии четверга снизился к рублю, продолжив "маятниковые" движения этой недели с периодом в два дня, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 6 копеек - до 11,05 рубля. В течение дня юань торговался в коридоре 11,02-11,12 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 76,39 рубля.

"Маятник" на бирже

Курс юаня к рублю на Мосбирже в четверг колебался в небольшом диапазоне выше психологического уровня 11 рублей. Утренние попытки снижения курса сменились его возвратом к уровню предыдущего закрытия, однако вечером юань опять упал.
В целом же на этой неделе курс юаня один день рос, второй - падал, и так два раза.
Официальный курс юаня вырос до 11,07 рубля
Вчера, 17:36
"Комплекс факторов выступает в пользу рубля – большой размер реальных процентных ставок, подавленность кредитования и импортеров, продажи валюты в рамках бюджетного правила", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Внешние факторы формировали в четверг смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 20.25 мск росла на 2% - до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 97,9 пункта.

Прогнозы

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на предстоящую пятничную сессию: 75–77 рублей, 89–91 рубль и 11–11,5 рубля соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
Последние данные по инфляции в РФ отражают быструю нормализацию темпов роста цен после повышения НДС в январе и вкупе со снижением инфляционных ожиданий повышают шансы на дальнейшее снижение ключевой ставки, что в свою очередь уже не является позитивной новостью для нацвалюты РФ, рассуждает Шепелев.
"Ожидаем, что юань завершит неделю в области 11-11,3 рубля, доллар – 76-78 рублей", - добавил он.
 
