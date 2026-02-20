Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве - 20.02.2026, ПРАЙМ
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
2026-02-20T18:13+0300
2026-02-20T18:15+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава российской делегации в переговорах по Украине Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на совещании постоянных членов Совбеза в закрытом режиме доложили о результатах переговоров в Женеве. В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании также присутствовали Мединский и Костюков, участвовавшие в трехсторонних переговорах в Женеве. Глава государства попросил членов российской делегации рассказать, до чего удалось договориться, и передал слово Мединскому, который начал свой доклад. Далее совещание прошло в закрытом режиме. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
18:13 20.02.2026 (обновлено: 18:15 20.02.2026)
 
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве

Мединский и Костюков доложили Путину и членам Совбеза о результатах переговоров в Женеве

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава российской делегации в переговорах по Украине Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на совещании постоянных членов Совбеза в закрытом режиме доложили о результатах переговоров в Женеве.
В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании также присутствовали Мединский и Костюков, участвовавшие в трехсторонних переговорах в Женеве.
Глава государства попросил членов российской делегации рассказать, до чего удалось договориться, и передал слово Мединскому, который начал свой доклад. Далее совещание прошло в закрытом режиме.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
СМИ раскрыли план Европы в отношении территорий Украины
16:52
 
Заголовок открываемого материала