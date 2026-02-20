https://1prime.ru/20260220/ekonomika-867677806.html
Мединский и Костюков доложили Путину о результатах переговоров в Женеве
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Помощник президента РФ, глава российской делегации в переговорах по Украине Владимир Мединский и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков на совещании постоянных членов Совбеза в закрытом режиме доложили о результатах переговоров в Женеве. В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании также присутствовали Мединский и Костюков, участвовавшие в трехсторонних переговорах в Женеве. Глава государства попросил членов российской делегации рассказать, до чего удалось договориться, и передал слово Мединскому, который начал свой доклад. Далее совещание прошло в закрытом режиме. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник российского лидера Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
