"Россия снова виновата". У немцев стремительно заканчиваются запасы газа - 20.02.2026
"Россия снова виновата". У немцев стремительно заканчиваются запасы газа
Уровень заполненности подземных газовых хранилищ Германии впервые опустился ниже критического. В стране уже требуют вернуть поставки из России. Останется это... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T07:07+0300
2026-02-20T08:12+0300
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Роман Серов.
2026
Роман Серов
Роман Серов
Статья
07:07 20.02.2026 (обновлено: 08:12 20.02.2026)
 
"Россия снова виновата". У немцев стремительно заканчиваются запасы газа

Доцент Севостьянов: Европа не вернется к российскому газу, несмотря на споры

© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИПроблемы газа в Германии
© РИА Новости . Изображение сгенерировано ИИ
Роман Серов
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Роман Серов. Уровень заполненности подземных газовых хранилищ Германии впервые опустился ниже критического. В стране уже требуют вернуть поставки из России. Останется это пустыми заявлениями или вызовет реальный раскол в обществе — в материале "Прайм".

Знаковая зима для Европы

Запасы в ПХГ Германии и Франции — меньше 25%, сообщает "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Это антирекорд для середины февраля и абсолютный минимум за всю историю.
Единственное хранилище в Прибалтике тоже на три четверти опустело. А в ПХГ Нидерландов уже меньше 20%.
"Нынешняя зима для европейского газового рынка становится знаковой. Вот еще один исторический антирекорд газового рынка ЕС", — прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер.
По его словам, в такой ситуации Европе будет очень трудно обеспечить летнюю закачку газа в подземные хранилища. Обычно к концу отопительного сезона —середине апреля — там оставалось 30-40%. Но с нынешними беспрецедентно низкими запасами придется топить еще пару месяцев.
Если ключевые факторы — холод, безветрие и перебои с СПГ-поставками — сложатся не в пользу Европы, конец сезона ПХГ встретят полностью опустевшими.
Но до конца февраля топлива хватит, а в марте уже теплее, можно сэкономить. Главная проблема — не эта зима, а следующая. Чтобы достичь европейской нормы заполнения в 90 процентов, летом опустевшие хранилища нужно будет наполнять.
Причем за счет американского СПГ: именно на США приходится 96% поставок. Зависимость от российского газа, о которой так кричали еврочиновники, была не более 40%. Но ее променяли на гораздо более кабальные условия.
Попытки диверсифицировать поставки терпят крах. Договоры с разными производителями касаются лишь небольших партий и погоды не делают. Получается, что Германия все сильнее зависит от американской газовой иглы. Теперь Штаты вправе диктовать любые требования и цены — вариантов нет.

Ни колбасы, ни тепла

Неслучайно в Германии все чаще говорят о возвращении к привычному, дешевому и надежному варианту — российским поставкам. Такие требования поступают в правительство, сообщил депутат бундестага и представитель "Альтернативы для Германии" по энергетической политике Штеффен Котре.
По его словам, власти ФРГ не признают зависимости от США в энергетике и не пойдут на восстановление поставок из России. При этом все понимают, что закупаемый сейчас газ дороже трубопроводного, а его цены непредсказуемы.
Как следствие — тотальный коллапс промышленности. Крупные концерны вроде Volkswagen и BASF вынуждены сокращать мощности или переносить их за пределы ЕС, а малый и средний бизнес банкротится. С конца 2022-го количество банкротств компаний выросло на 80%. Прежде всего это энергоемкие производства. Закрываются даже колбасные фабрики, пишет The Economist.
Но это еще полбеды. Прежде Германия испытывала нехватку природного газа для промышленности. Теперь дело уже дошло до домашних хозяйств.
"Но если в отношении промышленности пошли на сокращение потребления и производства, то людей просто принудят мерзнуть. На ночь они, например, и так выключают отопление. Ну еще немного градус снизят", — говорит директор Института нового общества Василий Колташов.

Много слов — мало дела

Все это усиливает политическую дискуссию в Германии, однако пока речь идет скорее о давлении экономики, нежели о стратегическом развороте, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Призывы возобновить импорт из Россия исходят от части политических акторов и бизнеса, тогда как официальный курс ориентирован на диверсификацию и координацию внутри Европейского союза и партнерство с поставщиками СПГ", —подчеркивает эксперт.
И вряд ли этот курс изменится в обозримой перспективе. Если цены продолжат расти, последствия для экономики могут быть чувствительными: удорожание энергии снижает конкурентоспособность промышленности, ускоряет инфляцию и усиливает нагрузку на бюджеты домохозяйств.
Это способно еще больше обострить внутриполитические разногласия, но скорее приведет к переговорам о перераспределении издержек, чем к расколу, — как на национальном уровне, так и внутри ЕС, уверен Севостьянов.

Россия виновата

При этом немцев начнут пичкать пропагандой — дескать, во всем виновата Россия, а также продолжат учить утепляться и экономить, рассуждает Василий Колташов.
"Конечно, это будет приводить к росту популярности "Альтернативы для Германии" как критиков ситуации. Но к позитивному результату не приведет. Мы уже наблюдали, как немцы шаг за шагом голосовали за более глубокое вхождение Германии в конфликт с Россией", — напоминает он.
Вместо христианских демократов Ангелы Меркель выбрали социал-демократов Олафа Шольца. Потом поменяли их на еще более радикально антироссийских христианских демократов нынешнего канцлера Фридриха Мерца. И это, похоже, пока остается главным политическим итогом для Германии, заключает эксперт.
 
