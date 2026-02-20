https://1prime.ru/20260220/gosduma-867657639.html

В Госдуме рассказали, как будут взыскивать задолженность за ЖКХ

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. В России с 2028 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ, соответствующее решение готовит правительство РФ, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. "Правительством РФ утвержден план мероприятий, предусматривающий к 2028 году внедрение цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ для онлайн-информирования граждан о задолженности по коммунальным услугам и подготовки документов для ее взыскания. До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы", - сказал Якубовский. По его словам, речь не идет о введении новых штрафов или новых оснований для взыскания. Парламентарий уточнил, что в данном случае речь идет только о цифровизации уже действующей процедуры. "Сегодня значительная часть работы по взысканию задолженности ведется в бумажном формате, что создает нагрузку на мировых судей и увеличивает сроки рассмотрения дел. Перевод процессов в электронный вид позволит сократить сроки, повысить прозрачность и снизить административные издержки", - отметил он. Якубовский добавил, что уведомления о задолженности будут направляться через личные кабинеты на портале "Госуслуги", а заявления в суд смогут подаваться в электронном виде без бумажного документооборота, такой эксперимент уже проводится в ряде регионов. "При этом ключевым остается вопрос защиты прав добросовестных граждан. Необходимо обеспечить корректность начислений, гарантировать возможность оперативного оспаривания ошибок и исключить ситуацию, когда взыскание запускается без надлежащего уведомления. Цифровизация должна работать не против человека, а в интересах прозрачности и законности", - подчеркнул он. Депутат отметил, что государство, фактически, последовательно переводит сферу ЖКХ в электронный формат. По его мнению, если механизм будет выстроен корректно, это может сократить количество споров и ускорить разрешение задолженностей, сохранив баланс интересов граждан и ресурсоснабжающих организаций. Эксперимент по онлайн-взысканию задолженности за ЖКХ начался в России с 1 июля 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. В нем участвуют 17 российских регионов: Коми, Северная Осетия - Алания, Удмуртия, Приморский и Ставропольский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Липецкая, Калининградская, Московская, Нижегородская, Ростовская, Свердловская и Томская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.

