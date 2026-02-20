Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мединский участвует в совещании с членами Совбеза - 20.02.2026
Мединский участвует в совещании с членами Совбеза
Мединский участвует в совещании с членами Совбеза - 20.02.2026, ПРАЙМ
Мединский участвует в совещании с членами Совбеза
Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, принимает участие в совещании... | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, принимает участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ. Российский лидер в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
17:52 20.02.2026
 
Мединский участвует в совещании с членами Совбеза

Мединский принимает участие в совещании Путина с членами Совбеза

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, принимает участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ.
Российский лидер в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве
