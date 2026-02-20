https://1prime.ru/20260220/medinskiy--867676213.html

Мединский участвует в совещании с членами Совбеза

2026-02-20T17:52+0300

МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, принимает участие в совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ. Российский лидер в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

2026

россия, мировая экономика, рф, женева, москва, владимир мединский, владимир путин, совбез