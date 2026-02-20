МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы
МИД Индии назвал позицию по покупке нефти в России и Венесуэле неизменной
© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – ПРАЙМ. Позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"По поводу российской и венесуэльской нефти мы выступили с заявлениями. Мы очень четко обозначили свою позицию. Что касается Венесуэлы, мы говорили, что если это будет коммерчески выгодно, то мы можем рассмотреть возможность покупки нефти у Венесуэлы... Наша позиция остается неизменной", - сказал индийский дипломат на брифинге в пятницу, отослав к заявлению, сделанному первым замглавы МИД Индии Викрамом Мисри.
Мисри на минувшей неделе заявил, что Индия при выборе поставщиков нефти будет руководствоваться национальными интересами, а приоритетом властей является обеспечение индийских потребителей достаточным количеством энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок. Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.
Ранее в пятницу посол США в Индии Серджио Гор заявил, что США наблюдают диверсификацию источников поставок нефти в Индию.
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.