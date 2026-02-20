https://1prime.ru/20260220/mid--867671959.html

МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы

МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы - 20.02.2026, ПРАЙМ

МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы

Позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T15:26+0300

2026-02-20T15:26+0300

2026-02-20T15:26+0300

энергетика

нефть

россия

индия

венесуэла

сша

дональд трамп

мария захарова

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – ПРАЙМ. Позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "По поводу российской и венесуэльской нефти мы выступили с заявлениями. Мы очень четко обозначили свою позицию. Что касается Венесуэлы, мы говорили, что если это будет коммерчески выгодно, то мы можем рассмотреть возможность покупки нефти у Венесуэлы... Наша позиция остается неизменной", - сказал индийский дипломат на брифинге в пятницу, отослав к заявлению, сделанному первым замглавы МИД Индии Викрамом Мисри. Мисри на минувшей неделе заявил, что Индия при выборе поставщиков нефти будет руководствоваться национальными интересами, а приоритетом властей является обеспечение индийских потребителей достаточным количеством энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок. Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности. Ранее в пятницу посол США в Индии Серджио Гор заявил, что США наблюдают диверсификацию источников поставок нефти в Индию. В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.

https://1prime.ru/20260220/peregovory-867660023.html

индия

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, индия, венесуэла, сша, дональд трамп, мария захарова, мид