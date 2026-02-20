Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260220/mid--867671959.html
МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы
МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы - 20.02.2026, ПРАЙМ
МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы
Позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T15:26+0300
2026-02-20T15:26+0300
энергетика
нефть
россия
индия
венесуэла
сша
дональд трамп
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:62:2400:1412_1920x0_80_0_0_e42eb897a0746053062155b491ed4964.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – ПРАЙМ. Позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал. "По поводу российской и венесуэльской нефти мы выступили с заявлениями. Мы очень четко обозначили свою позицию. Что касается Венесуэлы, мы говорили, что если это будет коммерчески выгодно, то мы можем рассмотреть возможность покупки нефти у Венесуэлы... Наша позиция остается неизменной", - сказал индийский дипломат на брифинге в пятницу, отослав к заявлению, сделанному первым замглавы МИД Индии Викрамом Мисри. Мисри на минувшей неделе заявил, что Индия при выборе поставщиков нефти будет руководствоваться национальными интересами, а приоритетом властей является обеспечение индийских потребителей достаточным количеством энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок. Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности. Ранее в пятницу посол США в Индии Серджио Гор заявил, что США наблюдают диверсификацию источников поставок нефти в Индию. В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
https://1prime.ru/20260220/peregovory-867660023.html
индия
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84234/05/842340532_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_04b9250b50880e29f8c83afa4301cf2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, индия, венесуэла, сша, дональд трамп, мария захарова, мид
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ИНДИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, МИД
15:26 20.02.2026
 
МИД Индии рассказал о позиции по закупке нефти из России и Венесуэлы

МИД Индии назвал позицию по покупке нефти в России и Венесуэле неизменной

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 фев – ПРАЙМ. Позиция Индии по вопросам закупки нефти в России и Венесуэле остается неизменной, заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
"По поводу российской и венесуэльской нефти мы выступили с заявлениями. Мы очень четко обозначили свою позицию. Что касается Венесуэлы, мы говорили, что если это будет коммерчески выгодно, то мы можем рассмотреть возможность покупки нефти у Венесуэлы... Наша позиция остается неизменной", - сказал индийский дипломат на брифинге в пятницу, отослав к заявлению, сделанному первым замглавы МИД Индии Викрамом Мисри.
Мисри на минувшей неделе заявил, что Индия при выборе поставщиков нефти будет руководствоваться национальными интересами, а приоритетом властей является обеспечение индийских потребителей достаточным количеством энергии по разумной цене и за счет надежных и безопасных поставок. Он добавил, что подход Индии заключается в поддержании множественности источников поставок и их соответствующей диверсификации для обеспечения стабильности.
Ранее в пятницу посол США в Индии Серджио Гор заявил, что США наблюдают диверсификацию источников поставок нефти в Индию.
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из Штатов, а также, возможно, начать покупать нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве
06:36
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯИНДИЯВЕНЕСУЭЛАСШАДональд ТрампМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала