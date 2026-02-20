В Минпромторге рассказали об инновациях в области тканей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260220/minpromtorg-867658140.html
2026-02-20T03:18+0300
2026-02-20T03:18+0300
промышленность
технологии
бизнес
рф
ивановская область
калининград
минпромторг
мчс
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Российские предприятия активно работают над инновационными разработками в области тканей, например, мембранных материалов и антибактериальных тканей, такие технологичные продукты применяются в спецодежде, медицине, спорте, военной сфере и других отраслях, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "В России ведется активная работа над инновационными разработками в области производства тканей, особенно в сферах мембранных материалов, "умного" текстиля, экранирующих и антибактериальных тканей. Эти технологии находят применение в спецодежде, медицине, спорте, военной сфере и других отраслях", - пояснили в министерстве. В Минпромторге добавили, что в Ивановской области работает кластер "Текстильные мембранные технологии", где ГК "Меркурий" запустила первое в России производство мембранных материалов полного цикла. Компания разрабатывает мембраны с разными свойствами, например, с высокой водоупорностью и паропроницаемостью, или мембраны, которые сохраняет физико-механические свойства при температурах до -60C. Как рассказали в Минпромторге, компания "ВМ-Технологии" из Йошкар-Олы наладила серийный выпуск ткани, невидимой для тепловизоров. Частицы серебра особенным способом напыляются на волокна ткани, таким образом, материал адаптируется к температуре окружающей среды и "маскирует" тепло укрываемого объекта, пояснили в министерстве. "Эффективность рассеивания и отражения тепла достигает 98%. По данным компании, аналогов с такой эффективностью и долговечностью на рынке нет. Экранирующие ткани можно использовать для защиты зданий и помещений, в медицине, на вредных производствах и в военном деле. Они блокируют GSM, 3G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, EMI/EMF/LF, RF-сигналы, радиосигналы и сигналы мобильных телефонов", - отметили в министерстве. Кроме того, ученые Новосибирского государственного университета разработали ткань с фотоактивной пропиткой. Под воздействием света на поверхности ткани образуются активные окисляющие частицы, которые разрушают органические вещества, блокируют активность вирусов и бактерий. Такую ткань можно использовать для пошива рабочей одежды медработников, сотрудников лабораторий или пищевых производств. "В Балтийском федеральном университете (БФУ им. И.Канта) открыли лабораторию SmartTextiles, где разрабатывают "умный" текстиль. Основа таких материалов - полимерная композитная нить, которая обладает свойствами электропроводника… Ткани с терморегулирующими свойствами. Уже нашли своего потребителя: система одежды с подогревом представлена на рынке. Она прошла серийные испытания у сотрудников МЧС (как элемент боевой одежды пожарного), альпинистов. Российский бренд детской одежды уже выпускает изделия с функцией обогрева", - рассказали в министерстве. В Минпромторге также добавили, что компания Amperetex в Калининграде запустила завод по производству синтетических нагревательных тканей полного цикла. Они встраиваются в любые конструкции - от керамических плит и дорожного покрытия до одежды.
рф
ивановская область
калининград
