Нефть дорожает на заявлениях Трампа

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром, поскольку инвесторы обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 71,96 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 66,69 доллара. Трамп заявил в четверг, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение соглашения. Речь об иранской ядерной программе. "Создается впечатление, что президент Трамп использует это как тактику ведения переговоров. Естественно, инвесторы обеспокоены, потому что ситуация может обостриться", - цитирует агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка в AT Global Markets Ника Твидейла (Nick Twidale).

