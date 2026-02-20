Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на заявлениях Трампа - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260220/neft--867661496.html
Нефть дорожает на заявлениях Трампа
Нефть дорожает на заявлениях Трампа - 20.02.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает на заявлениях Трампа
Цены на нефть растут в пятницу утром, поскольку инвесторы обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T08:15+0300
2026-02-20T08:15+0300
энергетика
рынок
нефть
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром, поскольку инвесторы обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 71,96 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 66,69 доллара. Трамп заявил в четверг, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение соглашения. Речь об иранской ядерной программе. "Создается впечатление, что президент Трамп использует это как тактику ведения переговоров. Естественно, инвесторы обеспокоены, потому что ситуация может обостриться", - цитирует агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка в AT Global Markets Ника Твидейла (Nick Twidale).
https://1prime.ru/20260217/neft-867583736.html
сша
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша, иран, дональд трамп
Энергетика, Рынок, Нефть, США, ИРАН, Дональд Трамп
08:15 20.02.2026
 
Нефть дорожает на заявлениях Трампа

Цены на нефть растут на заявлениях Трампа по Ирану

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть растут в пятницу утром, поскольку инвесторы обратили внимание на слова президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.49 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,42% относительно предыдущего закрытия, до 71,96 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,44%, до 66,69 доллара.
Трамп заявил в четверг, что готов дать Ирану максимум 15 дней на заключение соглашения. Речь об иранской ядерной программе.
"Создается впечатление, что президент Трамп использует это как тактику ведения переговоров. Естественно, инвесторы обеспокоены, потому что ситуация может обостриться", - цитирует агентство Рейтер мнение главного аналитика рынка в AT Global Markets Ника Твидейла (Nick Twidale).
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Словакия обратилась к Хорватии с просьбой пропустить нефть, пишут СМИ
17 февраля, 19:20
 
ЭнергетикаРынокНефтьСШАИРАНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала