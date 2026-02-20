https://1prime.ru/20260220/neft--867670761.html
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются - 20.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T14:43+0300
2026-02-20T14:43+0300
2026-02-20T14:43+0300
энергетика
нефть
рынок
ближний восток
сша
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/66/763686657_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_c1f66afde447ed81e4c4870c7ce665d6.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 71,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 66,07 доллара. "Внимание рынка, очевидно, переключилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после неудачи нескольких раундов переговоров между США и Ираном о ядерной программе, инвесторы обсуждают, действительно ли произойдет дестабилизация", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу также от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company ожидается статистика количества действующих буровых установок в США за неделю по 20 февраля. За предыдущую неделю их число снизилось на три - до 409 установок.
https://1prime.ru/20260219/neft-867652939.html
ближний восток
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76368/66/763686657_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_5caf71ce11233af050b208623d9dbc5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, ближний восток, сша, иран
Энергетика, Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются в ожидании международных новостей
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 71,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 66,07 доллара.
"Внимание рынка, очевидно, переключилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке
после неудачи нескольких раундов переговоров между США
и Ираном
о ядерной программе, инвесторы обсуждают, действительно ли произойдет дестабилизация", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Позднее в пятницу также от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company ожидается статистика количества действующих буровых установок в США за неделю по 20 февраля. За предыдущую неделю их число снизилось на три - до 409 установок.
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн