Мировые цены на нефть снижаются - 20.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются
Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T14:43+0300
2026-02-20T14:43+0300
энергетика
нефть
рынок
ближний восток
сша
иран
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 71,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 66,07 доллара. "Внимание рынка, очевидно, переключилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после неудачи нескольких раундов переговоров между США и Ираном о ядерной программе, инвесторы обсуждают, действительно ли произойдет дестабилизация", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу также от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company ожидается статистика количества действующих буровых установок в США за неделю по 20 февраля. За предыдущую неделю их число снизилось на три - до 409 установок.
ближний восток
сша
иран
нефть, рынок, ближний восток, сша, иран
Энергетика, Нефть, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН
14:43 20.02.2026
 
Мировые цены на нефть снижаются

Цены на нефть снижаются в ожидании международных новостей

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкНефтянной насос
Нефтянной насос. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 71,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 66,07 доллара.
"Внимание рынка, очевидно, переключилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после неудачи нескольких раундов переговоров между США и Ираном о ядерной программе, инвесторы обсуждают, действительно ли произойдет дестабилизация", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva).
Позднее в пятницу также от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company ожидается статистика количества действующих буровых установок в США за неделю по 20 февраля. За предыдущую неделю их число снизилось на три - до 409 установок.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн
Вчера, 22:10
 
ЭнергетикаНефтьРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАН
 
 
