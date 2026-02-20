https://1prime.ru/20260220/neft--867670761.html

Мировые цены на нефть снижаются

2026-02-20T14:43+0300

энергетика

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цены на нефть опускаются, в то время как инвесторы ожидают дальнейших новостей относительно ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.30 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,43% относительно предыдущего закрытия, до 71,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,5%, до 66,07 доллара. "Внимание рынка, очевидно, переключилось на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после неудачи нескольких раундов переговоров между США и Ираном о ядерной программе, инвесторы обсуждают, действительно ли произойдет дестабилизация", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы (Priyanka Sachdeva). Позднее в пятницу также от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes Company ожидается статистика количества действующих буровых установок в США за неделю по 20 февраля. За предыдущую неделю их число снизилось на три - до 409 установок.

