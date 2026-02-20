https://1prime.ru/20260220/osago--867674990.html

В России снизилась средняя стоимость ОСАГО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев – ПРАЙМ. Средняя стоимость ОСАГО в России в январе 2026 года по сравнению с тем же месяцем 2025 года снизилась почти в полтора раза - до 4617 рублей в основном за счет высокой доли продаж краткосрочных полисов, рассказал журналистам глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. "Средняя премия по ОСАГО сильно уменьшилась: в январе 2025 она была 6960 рублей, а в январе 2026 года - 4617 рублей", - сказал Галушин. По его словам, это связано с ростом доли продаж коротких полисов на срок от одного дня до трех месяцев. "Доля коротких полисов в январе 2026 года выросла до 40,3%, а в январе 2025 года их было всего всего 8,5%", - сказал он. При этом средняя стоимость краткосрочного полиса ОСАГО составляет, по его словам, менее 200 рублей. Средняя стоимость полисов ОСАГО без учета краткосрочных страховок, по его данным, в январе практически не изменилась. "Средняя премия ОСАГО без коротких полисов в январе 2025 года - 7583 рублей, а в январе 2026 года- 7614 рублей", - сообщил он. Галушин считает, что доля краткосрочных полисов ОСАГО будет расти и дальше, причем, по его словам, это не связано с отказом водителей-таксистов, которые в основном их приобретают, от стандартных годовых полисов. По данным НСИС, в январе 2025 года было заключено 24,7 тысячи годовых полисов ОСАГО для такси, а в январе 2026 года - 22,7 тысячи. То есть, снижение есть, но не очень значительное. Это значит, что стремительный рост доли краткосрочных полисов произошел за счет водителей, которые раньше ездили вообще без страховки и тех, кто не указывал, что целью использования транспорта будут услуги такси.

