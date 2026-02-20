https://1prime.ru/20260220/peregovory-867675155.html
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине
Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20
2026-02-20T17:20+0300
2026-02-20T17:20+0300
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft."Главная сила Запада — не в арсеналах, а в универсальной притягательности его институтов, товаров и услуг. Именно поэтому американским переговорщикам следует включить в мирный пакет четкий план поэтапного возвращения России в западную коммерческую орбиту. Речь о конкретных предложениях: энергетика, совместная разработка месторождений, иностранные инвестиции, платежные системы и так далее", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, такой подход поспособствует урегулированию конфликта на выгодных условиях и для США, и для Украины.В пятницу главный исполнительный директор Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что его организация продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков.Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против России. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля".
ПРАЙМ
ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
