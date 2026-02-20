Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/peregovory-867675155.html
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине - 20.02.2026, ПРАЙМ
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине
Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T17:20+0300
2026-02-20T17:20+0300
мировая экономика
вашингтон
украина
москва
денис мантуров
дональд трамп
владимир путин
американская торговая палата
совбез
the economist
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft."Главная сила Запада — не в арсеналах, а в универсальной притягательности его институтов, товаров и услуг. Именно поэтому американским переговорщикам следует включить в мирный пакет четкий план поэтапного возвращения России в западную коммерческую орбиту. Речь о конкретных предложениях: энергетика, совместная разработка месторождений, иностранные инвестиции, платежные системы и так далее", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, такой подход поспособствует урегулированию конфликта на выгодных условиях и для США, и для Украины.В пятницу главный исполнительный директор Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что его организация продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков.Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против России. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля".
https://1prime.ru/20260220/ukraina-867674848.html
https://1prime.ru/20260220/zelenskiy-867674698.html
вашингтон
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, вашингтон, украина, москва, денис мантуров, дональд трамп, владимир путин, американская торговая палата, совбез, the economist
Мировая экономика, ВАШИНГТОН, УКРАИНА, МОСКВА, Денис Мантуров, Дональд Трамп, Владимир Путин, Американская торговая палата, Совбез, The Economist
17:20 20.02.2026
 
В США заговорили о своем "козыре" в переговорах с Россией по Украине

RS: реинтеграция России может быть козырем Вашингтона на переговорах по Украине

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft.
"Главная сила Запада — не в арсеналах, а в универсальной притягательности его институтов, товаров и услуг. Именно поэтому американским переговорщикам следует включить в мирный пакет четкий план поэтапного возвращения России в западную коммерческую орбиту. Речь о конкретных предложениях: энергетика, совместная разработка месторождений, иностранные инвестиции, платежные системы и так далее", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на уступки
16:57
По мнению обозревателя, такой подход поспособствует урегулированию конфликта на выгодных условиях и для США, и для Украины.
В пятницу главный исполнительный директор Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что его организация продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков.
Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против России. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.
В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Депутат Рады потребовал отставки Зеленского после доклада конгресса США
16:56
 
Мировая экономикаВАШИНГТОНУКРАИНАМОСКВАДенис МантуровДональд ТрампВладимир ПутинАмериканская торговая палатаСовбезThe Economist
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала