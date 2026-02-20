https://1prime.ru/20260220/peskov-867668609.html
Песков оценил состояние российско-японских отношений
Песков оценил состояние российско-японских отношений - 20.02.2026, ПРАЙМ
Песков оценил состояние российско-японских отношений
Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:19+0300
2026-02-20T13:19+0300
2026-02-20T13:19+0300
политика
россия
общество
япония
рф
москва
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_41628a0fca5f2a2ab966e843a82779bb.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией. "Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://1prime.ru/20260218/yaponiya--867604870.html
япония
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_67852ba03db0089431d35cf4e9ebd277.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , япония, рф, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , ЯПОНИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков
Песков оценил состояние российско-японских отношений
Песков: отношения России и Японии сегодня сведены к нулю