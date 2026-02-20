Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков оценил состояние российско-японских отношений - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260220/peskov-867668609.html
Песков оценил состояние российско-японских отношений
Песков оценил состояние российско-японских отношений - 20.02.2026, ПРАЙМ
Песков оценил состояние российско-японских отношений
Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:19+0300
2026-02-20T13:19+0300
политика
россия
общество
япония
рф
москва
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:538:1729:1510_1920x0_80_0_0_41628a0fca5f2a2ab966e843a82779bb.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией. "Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://1prime.ru/20260218/yaponiya--867604870.html
япония
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82673/59/826735939_0:376:1729:1672_1920x0_80_0_0_67852ba03db0089431d35cf4e9ebd277.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , япония, рф, москва, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, Общество , ЯПОНИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков
13:19 20.02.2026
 
Песков оценил состояние российско-японских отношений

Песков: отношения России и Японии сегодня сведены к нулю

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Японии
Государственные флаги России и Японии - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Государственные флаги России и Японии. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией.
"Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Япония в январе приняла рекордное число туристов из России
18 февраля, 11:36
 
ПолитикаРОССИЯОбществоЯПОНИЯРФМОСКВАДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала