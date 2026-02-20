https://1prime.ru/20260220/peskov-867668609.html

Песков оценил состояние российско-японских отношений

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Отношения России и Японии сегодня сведены к нулю, никакого диалога не ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая с программной речью в нижней палате парламента, заявила, что японская сторона намерена заключить мирный договор с Россией несмотря на тяжелое состояние отношений с Россией. "Сейчас, в настоящий момент, отношения наши сведены к нулю. Никакого диалога не ведется", - сказал он журналистам, комментируя состояние отношений между Россией и Японией на сегодняшний день. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После введения Японией нескольких пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

