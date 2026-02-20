https://1prime.ru/20260220/putin--867676104.html

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

2026-02-20T17:46+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее оперативное совещание Совбеза прошло 6 февраля. Тогда глава государства обсудил с СБ меры по обеспечению информационной безопасности в сфере связи, а также по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году.

