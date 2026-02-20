https://1prime.ru/20260220/putin--867676104.html
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - 20.02.2026, ПРАЙМ
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T17:46+0300
2026-02-20T17:46+0300
2026-02-20T17:46+0300
россия
рф
владимир путин
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_0:164:3164:1944_1920x0_80_0_0_9ff72baf74eabd896cdece2f6fba01a4.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин провел в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Предыдущее оперативное совещание Совбеза прошло 6 февраля. Тогда глава государства обсудил с СБ меры по обеспечению информационной безопасности в сфере связи, а также по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году.
https://1prime.ru/20260219/putin-867654412.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/12/867622661_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_0e54167cc4a4086ca9d251003ab1cccc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, совбез
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Совбез
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в пятницу