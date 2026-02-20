https://1prime.ru/20260220/putin-867677984.html

Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Швейцарии

Путин попросил Мединского рассказать об итогах переговоров в Швейцарии

2026-02-20T18:00+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Владимира Мединского, возглавляющего российскую делегацию на переговорах по украинскому урегулированию, рассказать об итогах переговоров в Женеве на совещании постоянных членов Совбеза РФ. "Я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией, на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович, хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеги из министерства обороны для того, чтобы, они мне докладывали, но хотел, чтобы и все постоянные члены Совета Безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги рассказали бы о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал Путин, открывая совещание. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.

