Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов

2026-02-20T22:59+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет КоАП РФ положениями об ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных в России или ввезенных из стран ЕАЭС. Также в КоАП заменяется "сбор по каждой группе товаров" на термин "экологический сбор". Дела указанной категории будут рассматриваться Росприроднадзором. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

