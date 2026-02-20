https://1prime.ru/20260220/putin-867685571.html
Путин подписал закон об ответственности за нарушения при утилизации отходов
общество
рф
владимир путин
еаэс
росприроднадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_0:134:2993:1818_1920x0_80_0_0_b340926af6efac5a2d2580a1d3489229.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий административную ответственность за нарушения в сфере утилизации отходов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон дополняет КоАП РФ положениями об ответственности за непредставление или несвоевременное представление отчетности о массе товаров и упаковки, произведенных в России или ввезенных из стран ЕАЭС. Также в КоАП заменяется "сбор по каждой группе товаров" на термин "экологический сбор". Дела указанной категории будут рассматриваться Росприроднадзором. Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
рф
