В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО

В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО

2026-02-20T13:42+0300

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения незаконных выплат в ОСАГО, сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Европротокол - это упрощенный способ оформления ДТП, который не требует вызова сотрудников ГИБДД. В этом случае водители сами фиксирую повреждения и обращаются к страховщикам. Сделать это можно как с помощью бумажного бланка, так и удаленно, сделав фотофиксацию повреждений через мобильное приложение. Последний способ, по словам Уфимцева, пользуется все большей популярностью у водителей благодаря простоте процедуры и скорости получения выплат. Среднее время фотофиксации ДТП в мобильном приложении, по оценке РСА, составляет 20-25 минут. Но этим инструментам стали пользоваться мошенники. "В этом мы видим одну из проблем, существующую на сегодняшний момент, приводящую к появлению мошенников", - сказал Уфимцев. Схема их работы, по данным РСА выглядит так: мошенники привозят на эвакуаторе уже разбитые автомобили, инсценируют ДТП, оформляют его по европротоколу через фотофиксацию и обращаются за выплатой к страховщикам. Это часто происходит в так называемых "красных" субъектах РФ, где страховщики фиксируют самый высокий уровень убыточности по ОСАГО. "К сожалению, мы также видим, и это одна из проблем, что вот у нас организовались некие мега-лидеры, у которых очень много европротокола с фотофиксацией, и это не самые благополучные регионы", - сказал Уфимцев. Абсолютный лидер, по его словам, это Новосибирск, где почти 100% урегулированных убытков по европротоколу оформлены с помощью видеофиксации. Похожая ситуация в Челябинске и Приморье. "Мы будем готовить определенные предложения по совершенствованию урегулирования убытков по европротоколу, чтобы у страховщика в отдельных случаях появлялась возможность привлечь виновника ДТП для осмотра транспортного средства", - сказал Уфимцев. Также в отдельных случаях страховые компании хотят получить доступ к информации с дорожных камер на месте ДТП. Кроме того, страховщики хотят получит право увеличивать срок рассмотрения подозрительных заявок - например, с предельным уровнем выплат или с большим количеством повреждений автомобиля. При этом Уфимцев подчеркнул, что для большинства автовладельцев процедуры не изменятся.

