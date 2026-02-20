Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО - 20.02.2026
В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО
В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО
Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения незаконных выплат в ОСАГО, сообщил журналистам глава Всероссийского союза... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:42+0300
2026-02-20T13:42+0300
13:42 20.02.2026
 
В РСА предупредили о мошенниках, получающих незаконные выплаты в ОСАГО

РСА: мошенники стали использовать европротокол для получения выплат в ОСАГО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали активно использовать европротокол с фотофиксацией для получения незаконных выплат в ОСАГО, сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Европротокол - это упрощенный способ оформления ДТП, который не требует вызова сотрудников ГИБДД. В этом случае водители сами фиксирую повреждения и обращаются к страховщикам. Сделать это можно как с помощью бумажного бланка, так и удаленно, сделав фотофиксацию повреждений через мобильное приложение.
Последний способ, по словам Уфимцева, пользуется все большей популярностью у водителей благодаря простоте процедуры и скорости получения выплат. Среднее время фотофиксации ДТП в мобильном приложении, по оценке РСА, составляет 20-25 минут. Но этим инструментам стали пользоваться мошенники.
"В этом мы видим одну из проблем, существующую на сегодняшний момент, приводящую к появлению мошенников", - сказал Уфимцев.
Схема их работы, по данным РСА выглядит так: мошенники привозят на эвакуаторе уже разбитые автомобили, инсценируют ДТП, оформляют его по европротоколу через фотофиксацию и обращаются за выплатой к страховщикам. Это часто происходит в так называемых "красных" субъектах РФ, где страховщики фиксируют самый высокий уровень убыточности по ОСАГО.
"К сожалению, мы также видим, и это одна из проблем, что вот у нас организовались некие мега-лидеры, у которых очень много европротокола с фотофиксацией, и это не самые благополучные регионы", - сказал Уфимцев.
Абсолютный лидер, по его словам, это Новосибирск, где почти 100% урегулированных убытков по европротоколу оформлены с помощью видеофиксации. Похожая ситуация в Челябинске и Приморье.
"Мы будем готовить определенные предложения по совершенствованию урегулирования убытков по европротоколу, чтобы у страховщика в отдельных случаях появлялась возможность привлечь виновника ДТП для осмотра транспортного средства", - сказал Уфимцев.
Также в отдельных случаях страховые компании хотят получить доступ к информации с дорожных камер на месте ДТП. Кроме того, страховщики хотят получит право увеличивать срок рассмотрения подозрительных заявок - например, с предельным уровнем выплат или с большим количеством повреждений автомобиля.
При этом Уфимцев подчеркнул, что для большинства автовладельцев процедуры не изменятся.
Заголовок открываемого материала