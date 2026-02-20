Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале - 20.02.2026
В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале
В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале - 20.02.2026, ПРАЙМ
В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале
Трагедия на Байкале с иностранными туристами не приведет к аннуляциям туров, но может повлиять на спрос, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии... | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Трагедия на Байкале с иностранными туристами не приведет к аннуляциям туров, но может повлиять на спрос, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что "УАЗ" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины, сообщало главное управление МЧС по Иркутской области. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись."Конечно, все это может повлиять на эмоциональный фон туристов, которые только задумывается о Байкале. Впрочем, аннуляций, скорее всего, не будет, но спрос может притормозить. На март еще есть нераспроданные программы, в том числе на весенние праздники", - сказал Мамонтов, которого цитирует РСТ.Как сообщили ранее в пятницу в Ассоциации туроператоров (АТОР), китайские туристы, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем.По словам вице-президента РСТ, самостоятельным туристам следует внимательнее выбирать компании, заранее интересоваться и спрашивать рекомендации."Единственный легальный способ, которым можно доставлять туристов на Ольхон и другие объекты показа на Байкале при закрытой переправе, это суда на воздушной подушке "Хивус" - они спокойно преодолевают трещины на льду. Контроль за незаконный выезд на лед довольно жесткий, за это наказывают, все об этом знают, но, к сожалению, подобных случаев избежать нельзя: немало компаний, которые пренебрегают безопасностью туристов, им кажется, что можно сэкономить. А потом это оборачивается трагедией", - заметил он.
16:04 20.02.2026 (обновлено: 16:50 20.02.2026)
 
В РСТ прокомментировали гибель туристов на Байкале

РСТ: трагедия на Байкале может повлиять на спрос туров

© РИА Новости . Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЛедяные торосы на озере Байкал
Ледяные торосы на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Ледяные торосы на озере Байкал. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. Трагедия на Байкале с иностранными туристами не приведет к аннуляциям туров, но может повлиять на спрос, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Вадим Мамонтов.
Ранее в СК РФ сообщили РИА Новости, что "УАЗ" с 9 людьми провалился под лёд на озере Байкал в районе мыса Хобой, погибла группа туристов. Спасатели обнаружили тела семи человек на месте провала машины, сообщало главное управление МЧС по Иркутской области. По данным прокуратуры, одному человеку удалось спастись.
"Конечно, все это может повлиять на эмоциональный фон туристов, которые только задумывается о Байкале. Впрочем, аннуляций, скорее всего, не будет, но спрос может притормозить. На март еще есть нераспроданные программы, в том числе на весенние праздники", - сказал Мамонтов, которого цитирует РСТ.
Как сообщили ранее в пятницу в Ассоциации туроператоров (АТОР), китайские туристы, погибшие на Байкале, не оформляли экскурсию через туроператоров, а договорились о поездке напрямую с местным жителем.
По словам вице-президента РСТ, самостоятельным туристам следует внимательнее выбирать компании, заранее интересоваться и спрашивать рекомендации.
"Единственный легальный способ, которым можно доставлять туристов на Ольхон и другие объекты показа на Байкале при закрытой переправе, это суда на воздушной подушке "Хивус" - они спокойно преодолевают трещины на льду. Контроль за незаконный выезд на лед довольно жесткий, за это наказывают, все об этом знают, но, к сожалению, подобных случаев избежать нельзя: немало компаний, которые пренебрегают безопасностью туристов, им кажется, что можно сэкономить. А потом это оборачивается трагедией", - заметил он.
