"Аэрофлот" увеличит число рейсов между Москвой и Нячангом
Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 марта увеличивает количество рейсов между Москвой и вьетнамским курортом Нячанг до 12 в неделю, сообщил авиаперевозчик.
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 6 марта увеличивает количество рейсов между Москвой и вьетнамским курортом Нячанг до 12 в неделю, сообщил авиаперевозчик. "Аэрофлот с 6 марта увеличивает частоту полётов из Москвы в Нячанг. Количество рейсов вырастет с 9 до 12 в неделю. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении. Дополнительные рейсы в Нячанг будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Обратные вылеты в Москву запланированы на четверг, субботу и понедельник. "Аэрофлот" выполняет регулярные рейсы в Нячанг с марта 2025 года. Сейчас российский национальный перевозчик летает в Нячанг из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Владивостока.
