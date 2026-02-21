Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭР оперативно отреагировало на изменения в работе страховщиков в Индии - 21.02.2026
Политика
МЭР оперативно отреагировало на изменения в работе страховщиков в Индии
МЭР оперативно отреагировало на изменения в работе страховщиков в Индии - 21.02.2026, ПРАЙМ
МЭР оперативно отреагировало на изменения в работе страховщиков в Индии
Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Минэкономразвития России оперативно отреагировало на сигнал турбизнеса о новых правилах работы страховщиков в... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T21:52+0300
2026-02-21T21:52+0300
политика
бизнес
туризм
россия
индия
рф
атор
МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Минэкономразвития России оперативно отреагировало на сигнал турбизнеса о новых правилах работы страховщиков в Индии, в понедельник в Нью Дели экономический советник посольства России в Нью Дели встретится с представителями министерства туризма Индии. Ранее в субботу АТОР со ссылкой на компанию "ЕВРОИНС Туристическое страхование" сообщила, что в Индии изменился порядок оплаты медицинских услуг российских страховщиков, при этом медицинская помощь туристам продолжает оказываться в полном объеме. "АТОР проинформировала Минэкономразвития России о ситуации с сегодняшним инцидентом и новыми реалиями работы страховых компаний РФ с ассистансами в Индии. Ведомство моментально отреагировало, сообщив, что в понедельник, 23 февраля, экономический советник посольства России в Нью Дели проведет встречу с представителями министерства туризма Индии", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР. Как указано в сообщении, на встречу для разъяснения ситуации приглашен и бизнес. "По имеющимся у Минэкономразвития предварительным данным, инцидент, связанный с оплатой услуг клиники российским страховщиком был "техническим моментом, связанным с изменениями правил работы, а сейчас компания заключает новые договора, чтобы все работало", - добавили в Ассоциации.
индия
рф
бизнес, туризм, россия, индия, рф, атор
Политика, Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ИНДИЯ, РФ, АТОР
21:52 21.02.2026
 
МЭР оперативно отреагировало на изменения в работе страховщиков в Индии

АТОР: в МЭР РФ отреагировали на проблему с новыми правилами работы страховщиков в Индии

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) сообщила, что Минэкономразвития России оперативно отреагировало на сигнал турбизнеса о новых правилах работы страховщиков в Индии, в понедельник в Нью Дели экономический советник посольства России в Нью Дели встретится с представителями министерства туризма Индии.
Ранее в субботу АТОР со ссылкой на компанию "ЕВРОИНС Туристическое страхование" сообщила, что в Индии изменился порядок оплаты медицинских услуг российских страховщиков, при этом медицинская помощь туристам продолжает оказываться в полном объеме.
"АТОР проинформировала Минэкономразвития России о ситуации с сегодняшним инцидентом и новыми реалиями работы страховых компаний РФ с ассистансами в Индии. Ведомство моментально отреагировало, сообщив, что в понедельник, 23 февраля, экономический советник посольства России в Нью Дели проведет встречу с представителями министерства туризма Индии", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Как указано в сообщении, на встречу для разъяснения ситуации приглашен и бизнес.
"По имеющимся у Минэкономразвития предварительным данным, инцидент, связанный с оплатой услуг клиники российским страховщиком был "техническим моментом, связанным с изменениями правил работы, а сейчас компания заключает новые договора, чтобы все работало", - добавили в Ассоциации.
