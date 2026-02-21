https://1prime.ru/20260221/druzhba-867698690.html
СМИ: Украина предложила Венгрии и Словакии замену "Дружбы"
СМИ: Украина предложила Венгрии и Словакии замену "Дружбы" - 21.02.2026
СМИ: Украина предложила Венгрии и Словакии замену "Дружбы"
Киев предлагает использовать нефтепровод "Одесса-Броды" для поставок нефти в Венгрию и Словакию, утверждает издание "Европейская правда". | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T16:58+0300
2026-02-21T16:58+0300
2026-02-21T16:58+0300
нефть
венгрия
киев
украина
петер сийярто
ес
financial times
мид
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киев предлагает использовать нефтепровод "Одесса-Броды" для поставок нефти в Венгрию и Словакию, утверждает издание "Европейская правда"."Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды"", — говорится в публикации.Отмечается, что письмо с этим предложением направили Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии.Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
венгрия
киев
украина
