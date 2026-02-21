Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Украина предложила Венгрии и Словакии замену "Дружбы"
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Киев предлагает использовать нефтепровод "Одесса-Броды" для поставок нефти в Венгрию и Словакию, утверждает издание "Европейская правда"."Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды"", — говорится в публикации.Отмечается, что письмо с этим предложением направили Генеральному директорату по вопросам энергетики Европейской комиссии.Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине.Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
"Много пьет". СМИ рассказали, что Зеленский делает по утрам
16:56
"Прямая война". Новый план Запада против России вызвал панику во Франции
16:54
 
