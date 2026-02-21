https://1prime.ru/20260221/gazoprovod-867708328.html

СМИ: за кулисами идут переговоры о возможном возобновлении Nord Stream

БЕРЛИН, 21 фев - ПРАЙМ. За кулисами идут переговоры о возможном возобновлении проекта Nord Stream под новым управлением, при этом ключевую роль в потенциальной перезагрузке газопровода могут сыграть США, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. "Источники сообщают о закулисной дипломатии, неофициальных контактах и сценарии, при котором Вашингтон может вновь поставлять в Европу именно тот российский газ, поставки которого годами пытался предотвратить. Но при одном решающем условии - под американским управлением", - пишет издание. Газета добавляет со ссылкой на французское издание Le Monde diplomatique, что ведутся неформальные контакты. По информации СМИ, речь идёт о "дипломатии за кулисами", вдали от международных институтов и общественного контроля. "Множество признаков указывает на то, что Nord Stream действительно может вернуться - в обход ЕС и "под руководством США", - добавляет немецкое издание. Оно со ссылкой на французскую газету Le Monde diplomatique пишет, что источник из окружения Газпром утверждает: Nord Stream "является частью секретных переговоров" между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Один из сценариев - перезапуск газопровода в партнёрстве с США. При этом, как отмечает издание, официального подтверждения этой информации нет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

