Генконсул призвал расширять географию авиасообщения между Россией и Китаем

ПЕКИН, 21 фев - ПРАЙМ. Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и южными провинциями КНР, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов. Как отметил дипломат, важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем играет авиасообщение. По словам Теплова, в настоящее время география полетов связывает с югом Китая множество крупных городов России – так, например, на остров Хайнань можно прилететь из Казани, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга и Красноярска без пересадок. Прямое авиасообщение также есть между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Шэньчжэнем. "По нашим наблюдениям, упомянутые рейсы стабильно выполняются с высокой загрузкой, что указывает на необходимость не только расширения географии авиасообщения, но и увеличения частоты полетов", - сказал генконсул. Так, отметил он, в частности, авиакомпанией "Аэрофлот" с 3 марта 2026 года рейс по маршруту Москва – Гуанчжоу будет осуществляться на ежедневной основе.
