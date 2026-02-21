Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генконсул призвал расширять географию авиасообщения между Россией и Китаем - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/genkonsul-867696745.html
Генконсул призвал расширять географию авиасообщения между Россией и Китаем
Генконсул призвал расширять географию авиасообщения между Россией и Китаем - 21.02.2026, ПРАЙМ
Генконсул призвал расширять географию авиасообщения между Россией и Китаем
Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T14:48+0300
2026-02-21T14:48+0300
россия
бизнес
туризм
китай
москва
рф
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ПЕКИН, 21 фев - ПРАЙМ. Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и южными провинциями КНР, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов. Как отметил дипломат, важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем играет авиасообщение. По словам Теплова, в настоящее время география полетов связывает с югом Китая множество крупных городов России – так, например, на остров Хайнань можно прилететь из Казани, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга и Красноярска без пересадок. Прямое авиасообщение также есть между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Шэньчжэнем. "По нашим наблюдениям, упомянутые рейсы стабильно выполняются с высокой загрузкой, что указывает на необходимость не только расширения географии авиасообщения, но и увеличения частоты полетов", - сказал генконсул. Так, отметил он, в частности, авиакомпанией "Аэрофлот" с 3 марта 2026 года рейс по маршруту Москва – Гуанчжоу будет осуществляться на ежедневной основе.
https://1prime.ru/20260216/rubio-867531377.html
китай
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_112:0:788:507_1920x0_80_0_0_72e89598050a83329fb4a9948318e86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, туризм, китай, москва, рф, аэрофлот
РОССИЯ, Бизнес, Туризм, КИТАЙ, МОСКВА, РФ, Аэрофлот
14:48 21.02.2026
 
Генконсул призвал расширять географию авиасообщения между Россией и Китаем

Генконсул заявил о необходимости увеличения частоты полетов из России в Южный Китай

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ПЕКИН, 21 фев - ПРАЙМ. Авиасообщение играет важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем, необходимо расширять географию полетов и частоту рейсов между регионами РФ и южными провинциями КНР, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.
Как отметил дипломат, важную роль в развитии турпотока между Россией и Китаем играет авиасообщение. По словам Теплова, в настоящее время география полетов связывает с югом Китая множество крупных городов России – так, например, на остров Хайнань можно прилететь из Казани, Владивостока, Хабаровска, Екатеринбурга и Красноярска без пересадок. Прямое авиасообщение также есть между Москвой и Гуанчжоу, Москвой и Шэньчжэнем.
"По нашим наблюдениям, упомянутые рейсы стабильно выполняются с высокой загрузкой, что указывает на необходимость не только расширения географии авиасообщения, но и увеличения частоты полетов", - сказал генконсул.
Так, отметил он, в частности, авиакомпанией "Аэрофлот" с 3 марта 2026 года рейс по маршруту Москва – Гуанчжоу будет осуществляться на ежедневной основе.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Рубио высказался насчет разрыва отношений между США и Китаем
16 февраля, 14:48
 
РОССИЯБизнесТуризмКИТАЙМОСКВАРФАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала