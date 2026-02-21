https://1prime.ru/20260221/ges-867703108.html
На Мамаканской ГЭС в Приангарье запустили новый гидроагрегат
ИРКУТСК, 21 фев - ПРАЙМ. На Мамаканской ГЭС, обеспечивающей электроэнергией северные районы Иркутской области, получена первая электрическая мощность от нового гидроагрегата, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района. "На Мамаканской гидроэлектростанции в Бодайбинском районе произведен пуск нового гидроагрегата. Оборудование синхронизировано с единой энергосистемой России и успешно набрало первые 2,5 МВт нагрузки", - говорится в сообщении. Замена гидроагрегата №2 стала первым этапом масштабной программы технического перевооружения ГЭС. Станция играет ключевую роль в электроснабжении жителей и золотодобывающих предприятий северных районов Иркутской области. Ее модернизация предусматривает замену всех четырех гидроагрегатов. Это позволит увеличить мощность станции почти на треть — до 112 МВт. Мамаканская ГЭС расположена в десяти километрах от города Бодайбо. Это первая в России гидроэлектростанция, построенная в условиях вечной мерзлоты. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и обеспечивает электроэнергией северные районы Иркутской области.
ИРКУТСК, 21 фев - ПРАЙМ. На Мамаканской ГЭС, обеспечивающей электроэнергией северные районы Иркутской области, получена первая электрическая мощность от нового гидроагрегата, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района.
"На Мамаканской гидроэлектростанции в Бодайбинском районе произведен пуск нового гидроагрегата. Оборудование синхронизировано с единой энергосистемой России и успешно набрало первые 2,5 МВт нагрузки", - говорится в сообщении.
Замена гидроагрегата №2 стала первым этапом масштабной программы технического перевооружения ГЭС. Станция играет ключевую роль в электроснабжении жителей и золотодобывающих предприятий северных районов Иркутской области
. Ее модернизация предусматривает замену всех четырех гидроагрегатов. Это позволит увеличить мощность станции почти на треть — до 112 МВт.
Мамаканская ГЭС расположена в десяти километрах от города Бодайбо. Это первая в России гидроэлектростанция, построенная в условиях вечной мерзлоты. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и обеспечивает электроэнергией северные районы Иркутской области.
