На Мамаканской ГЭС в Приангарье запустили новый гидроагрегат - 21.02.2026
На Мамаканской ГЭС в Приангарье запустили новый гидроагрегат
2026-02-21T20:20+0300
2026-02-21T20:20+0300
энергетика
нефть
иркутская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859831692_0:62:1501:906_1920x0_80_0_0_3aaaabc60b8a64219dc62f9cfe5b8606.jpg
ИРКУТСК, 21 фев - ПРАЙМ. На Мамаканской ГЭС, обеспечивающей электроэнергией северные районы Иркутской области, получена первая электрическая мощность от нового гидроагрегата, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района. "На Мамаканской гидроэлектростанции в Бодайбинском районе произведен пуск нового гидроагрегата. Оборудование синхронизировано с единой энергосистемой России и успешно набрало первые 2,5 МВт нагрузки", - говорится в сообщении. Замена гидроагрегата №2 стала первым этапом масштабной программы технического перевооружения ГЭС. Станция играет ключевую роль в электроснабжении жителей и золотодобывающих предприятий северных районов Иркутской области. Ее модернизация предусматривает замену всех четырех гидроагрегатов. Это позволит увеличить мощность станции почти на треть — до 112 МВт. Мамаканская ГЭС расположена в десяти километрах от города Бодайбо. Это первая в России гидроэлектростанция, построенная в условиях вечной мерзлоты. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и обеспечивает электроэнергией северные районы Иркутской области.
иркутская область
нефть, иркутская область
Энергетика, Нефть, Иркутская область
20:20 21.02.2026
 
На Мамаканской ГЭС в Приангарье запустили новый гидроагрегат

На Мамаканской ГЭС в Бодайбинском районе получена первая электрическая мощность

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
ИРКУТСК, 21 фев - ПРАЙМ. На Мамаканской ГЭС, обеспечивающей электроэнергией северные районы Иркутской области, получена первая электрическая мощность от нового гидроагрегата, сообщает администрация Бодайбо и Бодайбинского района.
"На Мамаканской гидроэлектростанции в Бодайбинском районе произведен пуск нового гидроагрегата. Оборудование синхронизировано с единой энергосистемой России и успешно набрало первые 2,5 МВт нагрузки", - говорится в сообщении.
Замена гидроагрегата №2 стала первым этапом масштабной программы технического перевооружения ГЭС. Станция играет ключевую роль в электроснабжении жителей и золотодобывающих предприятий северных районов Иркутской области. Ее модернизация предусматривает замену всех четырех гидроагрегатов. Это позволит увеличить мощность станции почти на треть — до 112 МВт.
Мамаканская ГЭС расположена в десяти километрах от города Бодайбо. Это первая в России гидроэлектростанция, построенная в условиях вечной мерзлоты. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и обеспечивает электроэнергией северные районы Иркутской области.
ЭнергетикаНефтьИркутская область
 
 
