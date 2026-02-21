Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия изучит решение Верховного суда США по торговым пошлинам - 21.02.2026
Индия изучит решение Верховного суда США по торговым пошлинам
Индия изучит решение Верховного суда США по торговым пошлинам
2026-02-21T17:39+0300
2026-02-21T17:39+0300
экономика
нефть
мировая экономика
сша
индия
вашингтон
дональд трамп
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев - ПРАЙМ. Индия изучает решение Верховного суда США относительно введенных ранее президентом США Дональдом Трампом торговых тарифах, заявило министерство торговли и промышленности Индии. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Позже Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней. "Мы обратили внимание на вчерашнее решение Верховного суда США по тарифам. Президент Трамп также выступил на пресс-конференции по этому поводу. Администрация США объявила о некоторых шагах. Мы изучаем все эти события на предмет их последствий", - говорится в заявлении индийского министерства. Ранее Индия и США добились прогресса в торговой сделке. В частности, Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США. В ответ США должны были снизить пошлины до 18% на товары из Индии. Вашингтон также отменил 25-процентные карательные пошлины на закупку Индией российской нефти. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп пригрозил восстановить пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.
нефть, мировая экономика, сша, индия, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Нефть, Мировая экономика, США, ИНДИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
17:39 21.02.2026
 
Индия изучит решение Верховного суда США по торговым пошлинам

Индия изучает решение ВС США по торговым пошлинам, введенным Трампом

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 фев - ПРАЙМ. Индия изучает решение Верховного суда США относительно введенных ранее президентом США Дональдом Трампом торговых тарифах, заявило министерство торговли и промышленности Индии.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. Позже Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. Пошлины вступят в силу 24 февраля и будут действовать на протяжении 150 дней.
"Мы обратили внимание на вчерашнее решение Верховного суда США по тарифам. Президент Трамп также выступил на пресс-конференции по этому поводу. Администрация США объявила о некоторых шагах. Мы изучаем все эти события на предмет их последствий", - говорится в заявлении индийского министерства.
Ранее Индия и США добились прогресса в торговой сделке. В частности, Индия согласилась снизить или вовсе отменить пошлины на промышленные товары и ряд сельскохозяйственных продуктов из США. В ответ США должны были снизить пошлины до 18% на товары из Индии. Вашингтон также отменил 25-процентные карательные пошлины на закупку Индией российской нефти. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп пригрозил восстановить пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти.
Экономика Нефть Мировая экономика США ИНДИЯ ВАШИНГТОН Дональд Трамп
 
 
