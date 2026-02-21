Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260221/indiya-867699700.html
Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России
Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России - 21.02.2026, ПРАЙМ
Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России
В Индии приняли решение запретить представителям российских страховых компаний напрямую сотрудничать с местными клиниками, сообщила в своем Telegram-канале... | 21.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-21T17:46+0300
2026-02-21T17:46+0300
россия
куба
индия
атор
telegram
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В Индии приняли решение запретить представителям российских страховых компаний напрямую сотрудничать с местными клиниками, сообщила в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "ЕВРОИНС Туристическое страхование". "С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российским компаниями-ассистансами – с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее такой запрет существовал только для государственных клиник в Индии", — говорится в публикации.АТОР подчеркнула, что в ряде публикаций в Telegram появилась информация о том, что российская туристка умерла в Индии, при этом страховая компания требовала от родственников самостоятельно оплатить медицинские счета, а клиника отказалась выдавать тело до получения оплаты. По сведениям "ЕВРОИНС Туристическое страхование", раньше в частных клиниках Индии оплата лечения организовывалась через ассистирующие компании. Юлия Алчеева, директор филиала компании, пояснила, что данная ситуация не повлияет на доступ российских туристов к медицинским услугам в Индии, но российские страховщики будут вынуждены перестроить свою работу и заключить множество новых договоров. Оплата будет производиться через местные компании, занимающиеся ассистансом. Подобная стратегия в отношении представителей российских страховщиков также применяется, например, на Кубе и в Доминиканской Республике.
https://1prime.ru/20260221/indiya--867699445.html
https://1prime.ru/20260218/mid-867613682.html
куба
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_4cf8c9818d26e2c0e50ec7c96d370117.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, индия, атор, telegram
РОССИЯ, КУБА, ИНДИЯ, АТОР, Telegram
17:46 21.02.2026
 
Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России

АТОР: Индия запретила страховщикам из России работать с клиниками напрямую

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Флаг Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В Индии приняли решение запретить представителям российских страховых компаний напрямую сотрудничать с местными клиниками, сообщила в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "ЕВРОИНС Туристическое страхование".
"С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российским компаниями-ассистансами – с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее такой запрет существовал только для государственных клиник в Индии", — говорится в публикации.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Индия изучит решение Верховного суда США по торговым пошлинам
17:39
АТОР подчеркнула, что в ряде публикаций в Telegram появилась информация о том, что российская туристка умерла в Индии, при этом страховая компания требовала от родственников самостоятельно оплатить медицинские счета, а клиника отказалась выдавать тело до получения оплаты. По сведениям "ЕВРОИНС Туристическое страхование", раньше в частных клиниках Индии оплата лечения организовывалась через ассистирующие компании.
Юлия Алчеева, директор филиала компании, пояснила, что данная ситуация не повлияет на доступ российских туристов к медицинским услугам в Индии, но российские страховщики будут вынуждены перестроить свою работу и заключить множество новых договоров. Оплата будет производиться через местные компании, занимающиеся ассистансом.
Подобная стратегия в отношении представителей российских страховщиков также применяется, например, на Кубе и в Доминиканской Республике.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
МИД рассказал о поставках углеводородов в Индию
18 февраля, 14:14
 
РОССИЯКУБАИНДИЯАТОРTelegram
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала