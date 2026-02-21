https://1prime.ru/20260221/indiya-867699700.html

Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России

Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России - 21.02.2026, ПРАЙМ

Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России

В Индии приняли решение запретить представителям российских страховых компаний напрямую сотрудничать с местными клиниками, сообщила в своем Telegram-канале... | 21.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-21T17:46+0300

2026-02-21T17:46+0300

2026-02-21T17:46+0300

россия

куба

индия

атор

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860922689_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_5146825ad528cb15a029a7e985f4d96f.jpg

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В Индии приняли решение запретить представителям российских страховых компаний напрямую сотрудничать с местными клиниками, сообщила в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "ЕВРОИНС Туристическое страхование". "С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российским компаниями-ассистансами – с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее такой запрет существовал только для государственных клиник в Индии", — говорится в публикации.АТОР подчеркнула, что в ряде публикаций в Telegram появилась информация о том, что российская туристка умерла в Индии, при этом страховая компания требовала от родственников самостоятельно оплатить медицинские счета, а клиника отказалась выдавать тело до получения оплаты. По сведениям "ЕВРОИНС Туристическое страхование", раньше в частных клиниках Индии оплата лечения организовывалась через ассистирующие компании. Юлия Алчеева, директор филиала компании, пояснила, что данная ситуация не повлияет на доступ российских туристов к медицинским услугам в Индии, но российские страховщики будут вынуждены перестроить свою работу и заключить множество новых договоров. Оплата будет производиться через местные компании, занимающиеся ассистансом. Подобная стратегия в отношении представителей российских страховщиков также применяется, например, на Кубе и в Доминиканской Республике.

https://1prime.ru/20260221/indiya--867699445.html

https://1prime.ru/20260218/mid-867613682.html

куба

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, куба, индия, атор, telegram