Индия изменила схему оплаты медицинских услуг страховщиков из России
АТОР: Индия запретила страховщикам из России работать с клиниками напрямую
Флаг Индии. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. В Индии приняли решение запретить представителям российских страховых компаний напрямую сотрудничать с местными клиниками, сообщила в своем Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "ЕВРОИНС Туристическое страхование".
"С 2026 года индийская сторона, вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений неожиданно запретила своим коммерческим клиникам работать с любыми российским компаниями-ассистансами – с ними теперь нет прямых договоров, а гарантии заблокированы. Ранее такой запрет существовал только для государственных клиник в Индии", — говорится в публикации.
АТОР подчеркнула, что в ряде публикаций в Telegram появилась информация о том, что российская туристка умерла в Индии, при этом страховая компания требовала от родственников самостоятельно оплатить медицинские счета, а клиника отказалась выдавать тело до получения оплаты. По сведениям "ЕВРОИНС Туристическое страхование", раньше в частных клиниках Индии оплата лечения организовывалась через ассистирующие компании.
Юлия Алчеева, директор филиала компании, пояснила, что данная ситуация не повлияет на доступ российских туристов к медицинским услугам в Индии, но российские страховщики будут вынуждены перестроить свою работу и заключить множество новых договоров. Оплата будет производиться через местные компании, занимающиеся ассистансом.
Подобная стратегия в отношении представителей российских страховщиков также применяется, например, на Кубе и в Доминиканской Республике.