В Минпромторге рассказали о развитии сырьевой базы для косметики - 21.02.2026
В Минпромторге рассказали о развитии сырьевой базы для косметики
МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Развитие сырьевой базы для парфюмерии и косметики находится в фокусе внимания Минпромторга РФ, для поддержки этого направления предоставляется широкий перечень мер, например, льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали РИА Новости в министерстве. "Основной фокус внимания Минпромторга России направлен на развитие сырьевой базы для парфюмерно-косметической промышленности. Для инвесторов, которые готовы идти по данному пути развития, в настоящее время доступен широкий выбор механизмов государственной поддержки, которыми возможно воспользоваться на различных стадиях реализации проектов", - пояснили в министерстве. Среди мер государственной поддержки в России предоставляются льготные займы ФРП по различным программам; поддержка НИОКР; специальные инвестиционные контракты; кластерная инвестиционная платформа и другое. "При этом не стоит забывать о других мерах поддержки, которые оказываются институтами развития, такими как: РНФ, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям, Агентство стратегических инициатив. Вся государственная поддержка оказывается на конкурсной основе", - добавили в министерстве.
россия, рф, минпромторг, фрп, агентство стратегических инициатив
Экономика, РОССИЯ, РФ, Минпромторг, ФРП, Агентство стратегических инициатив
14:04 21.02.2026
 
В Минпромторге рассказали о развитии сырьевой базы для косметики

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Продажа косметической продукции в Москве
МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Развитие сырьевой базы для парфюмерии и косметики находится в фокусе внимания Минпромторга РФ, для поддержки этого направления предоставляется широкий перечень мер, например, льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали РИА Новости в министерстве.
"Основной фокус внимания Минпромторга России направлен на развитие сырьевой базы для парфюмерно-косметической промышленности. Для инвесторов, которые готовы идти по данному пути развития, в настоящее время доступен широкий выбор механизмов государственной поддержки, которыми возможно воспользоваться на различных стадиях реализации проектов", - пояснили в министерстве.
Среди мер государственной поддержки в России предоставляются льготные займы ФРП по различным программам; поддержка НИОКР; специальные инвестиционные контракты; кластерная инвестиционная платформа и другое.
"При этом не стоит забывать о других мерах поддержки, которые оказываются институтами развития, такими как: РНФ, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям, Агентство стратегических инициатив. Вся государственная поддержка оказывается на конкурсной основе", - добавили в министерстве.
21.02.2026
В Минпромторге рассказали о росте доли российской парфюмерии и косметики
10:03
 
Экономика РОССИЯ РФ Минпромторг ФРП Агентство стратегических инициатив
 
 
