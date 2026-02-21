https://1prime.ru/20260221/minpromtorg-867696256.html

В Минпромторге рассказали о развитии сырьевой базы для косметики

МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Развитие сырьевой базы для парфюмерии и косметики находится в фокусе внимания Минпромторга РФ, для поддержки этого направления предоставляется широкий перечень мер, например, льготные займы Фонда развития промышленности (ФРП), рассказали РИА Новости в министерстве. "Основной фокус внимания Минпромторга России направлен на развитие сырьевой базы для парфюмерно-косметической промышленности. Для инвесторов, которые готовы идти по данному пути развития, в настоящее время доступен широкий выбор механизмов государственной поддержки, которыми возможно воспользоваться на различных стадиях реализации проектов", - пояснили в министерстве. Среди мер государственной поддержки в России предоставляются льготные займы ФРП по различным программам; поддержка НИОКР; специальные инвестиционные контракты; кластерная инвестиционная платформа и другое. "При этом не стоит забывать о других мерах поддержки, которые оказываются институтами развития, такими как: РНФ, Фонд Сколково, Фонд содействия инновациям, Агентство стратегических инициатив. Вся государственная поддержка оказывается на конкурсной основе", - добавили в министерстве.

