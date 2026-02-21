https://1prime.ru/20260221/polsha-867702181.html
Польша в 2025 году потратила $2,2 млрд на поддержку украинских беженцев
ВАРШАВА, 21 фев - ПРАЙМ. Польша в 2025 году направила около 8 миллиардов злотых (около 2,2 миллиарда долларов) на поддержку граждан Украины, находящихся на ее территории, следует из ответа правительства на депутатский запрос, обнародованный депутатом сейма республики Дариушем Матецким. Согласно данным, которые опубликовал депутат, план помощи украинцам предусматривал расходы на уровне 8,04 миллиарда злотых, а фактическое исполнение составило 7,93 миллиарда, или 98,6% от запланированного объема. Как уточняется, средства направлялись на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания украинских граждан в Польше. Наибольшие объемы пришлись на систему социальных и семейных пособий, а также выплаты через государственное страховое ведомство. По данным Матецкого, через польское Управление социального страхования было выплачено более 2,14 миллиарда злотых (около 0,6 миллиарда долларов), расходы системы здравоохранения на оказание медицинской помощи гражданам Украины составили около 763 миллиона злотых (213 миллионов долларов). Из бюджета министерства внутренних дел и администрации Польши на задачи, связанные с поддержкой украинских граждан, было направлено около 1,23 миллиарда злотых (около 0,34 миллиарда долларов). Кроме того, дополнительные средства выделялись на образование, включая стипендии и учебные материалы для детей из Украины. Несколько дней назад президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, предусматривающий отмену части льгот и механизмов поддержки граждан Украины, введенных после начала СВО в 2022 году. Поправки внесены в закон о помощи гражданам Украины, регулирующий условия их пребывания и доступ к государственным услугам в Польше. Документ предусматривает поэтапное прекращение ряда социальных и административных преференций, включая часть денежных выплат и отдельных упрощенных процедур получения услуг.
